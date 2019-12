Demonstrationen in Philippsburg: Die Anti-Atom-Initiativen überleben die Ära der Kernenergie

Anzeige

Es ist ein später Sieg der Anti-Atomkraft-Bewegung. Und dazu einer, den sie als Phyrrus-Sieg empfinden wird. Zwar endet in der Bundesrepublik Deutschland die Ära der Kernenergie, aber deren Hinterlassenschaften werden noch Jahrzehnte Thema bleiben.

Dabei stand für Harry Block schon Ende der 1970er-Jahre fest: „Atomstrom ist der falsche Weg.“ Block ist Anti-Atomkraft-Aktivist der ersten Stunde. „Ich war schon in Wyhl dabei“, sagt der Lehrer aus Karlsruhe. Wyhl wurde nie gebaut, dafür Philippsburg, „wo es mit den Störfällen von Anfang an gleich losging.“ Und mit den Demos.

Ziviler Widerstand beim Atomkraftwerk Philippsburg

Sonntagsspaziergänge gab es viele dort, aber auch Blockadeversuche. „Richtig groß war das nie“, sagt Block, „und das waren immer vernünftige Leute“. Das sei ziviler Widerstand gewesen, nicht verbissen. Anders hingegen aus Blocks Sicht die Strategie der Polizei: „Die waren zum Teil richtig aggressiv.“

Eine Aktivistin von damals aus dem nördlichen Landkreis erinnert sich an „hochgerüstete Polizisten mit Visierhelm und Schlagstock“. Das sei „schon bedrohlich gewesen“. Die Frau und Harry Block haben auch noch im Gedächtnis, dass den Philippsburger Bürgern der Anti-AKW-Protest reichlich egal war. Sie waren „nie interessiert“ (Block) oder äußerten sich grob („ihr verkommenen Subjekte“). Die Frau wurde in den 1980er-Jahren Teil der Protestbewegung, als die Demonstrationen wegen der letztlich auch nicht gebauten Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf die Nachrichten dominierten.

Aktivist erinnert sich an martialisches Auftreten der Polizei

Sie erinnert sich auch noch, als Mitte der 1990er-Jahre Castor-Behälter mit abgebrannten Brennelementen aus Philippsburg abtransportiert wurden. Da habe sich die Polizei so gezeigt, dass die „jungen Leute Angst hatten“, erzählt sie. Für Harry Block war das Auftreten „martialisch“.

Bei den Transporten, die über den Bahnhof Wörth Richtung französische Wiederaufarbeitung führten, „haben wir auch in der Pfalz demonstriert“, betont Block, für den Philippsburg immer ein Symbol der Anti-AKW-Bewegung in Baden war – und ist. Noch heute sind gleich mehrere Anti-Atom-Initiativen im Raum Karlsruhe aktiv. Richtung Jahresende werden sie sich wieder in Philippsburg zeigen.

Kommentar: Das Ende einer Ära

Das nahe Ende der Atomstromproduktion in Philippsburg ist eine Zäsur. Wyhl, Wackersdorf, Gorleben – die Namen stehen für enormen Protest der Anti-Kernkraft-Bewegung, der auch die Ära Philippsburg begleitet hat. Auf der anderen Seite steht eine über mehrere Jahrzehnte funktionierende Stromproduktion, die zum Wohlstand dieser Region beigetragen hat. Das gehört zur Bewertung dieses Kapitels deutscher Energieerzeugung dazu, auch wenn die Entsorgungsfrage weiter offen ist. Strom aus dem Atomkraftwerk funktionierte verlässlich – der Umgang mit dem Atommüll bleibt ungeklärt. Physikalisch-technisch sind Lösungen denkbar, um hochradioaktiven Schrott und die abgebrannten Brennelemente so zu lagern, dass die Schadenswahrscheinlichkeit denkbar gering ist. Gering ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass halbwegs zeitnah dafür ein Endlager zur Verfügung steht.

Um das Problem einmal in Zahlen zu fassen: 2007 wurde das Castor-Lager in Philippsburg in Betrieb genommen. Für 40 Jahre ist es genehmigt. Also noch 28 Jahre. Was ist in den zwölf Jahren faktisch passiert? Wer glaubt, dass die Castor-Behälter nach 2047 woanders stehen werden als in Philippsburg?

Die Region Karlsruhe ist mit dem Atomkraftwerk und den Hinterlassenschaften der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe ein Hotspot des Entsorgungsdramas. Das hat neben der Frage nach dem Umgang mit dem hochradioaktiven Müll noch eine zweite Ebene. Auch für den freigemessenen Müll aus dem Rückbau von Atomanlagen – letztlich deponiefähigem Schutt – gibt es im dafür zuständigen Landkreis Karlsruhe keine Entsorgungsmöglicheit. Unterm Strich muss man hinsichtlich der Abwicklung des Atomausstiegs Versagen auf breiter Front auch dann konstatieren, wenn man bereit ist, die beträchtlichen Vorteile der Atomstromproduktion zu akzeptieren.

Schon fast paradox ist vor diesem Hintergrund die Debatte in Sachen Windstrom. Statt Atomstrom gibt es aus Philippsburg mittelfristig haushaltsfähig gemachten Windstrom. Mit dessen Gewinnung ist auch nicht jeder einverstanden. Der Abstand der großen Windkraftanlagen von der Bebauung und die Problematik der Endlagerung: Erstaunlich, aber beruhigend zugleich, dass unser Land die Spannweite solcher Diskussionen aushält und das Licht trotzdem nicht ausgeht.