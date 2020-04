Der Weg zum virtuellen Jugendhaus: Sozialarbeiter wollen in der Corona-Krise mit Kindern in Kontakt bleiben

Anzeige

In der Corona-Zeit bleibt vor allem eines auf der Strecke: der soziale Kontakt. Dieser ist aber gerade dann wichtig, wenn Sozialarbeiter mit Jugendlichen und Kindern etwa schulische Probleme lösen oder deren Freizeit gestalten. Sowohl an Bruchsaler Schulen als auch in Jugendzentren muss das Personal deshalb kreativ werden.

Während die Räume des Jugendtreffs Untergrombach leer bleiben, arbeiten Angelika Wagner und ihre zwei Kollegen an einer digitalen Alternative. „Wir haben mittlerweile das virtuelle Jugendhaus JU:GRO ins Leben gerufen. Auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und YouTube veröffentlichen wir unterschiedlichste Inhalte“, sagt Wagner, Leiterin des Jugendtreffs.

Videobeitrag zeigt Hygienevorschriften

Ein Videobeitrag auf Instagram zeigt etwa, welche Hygienevorschriften wegen der Corona-Pandemie einzuhalten sind. Das Thema soll aus Wagners Sicht auf humorvolle Art und Weise an die jungen Menschen vermittelt werden. Zudem organisiert sie und ihr Team Walkie-Talkie-Runden, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Dabei kommt statt richtigen Walkie-Talkies eine Handy-App zum Einsatz.

„Montags gibt es immer den Burger der Woche – zum Nachkochen. Damit wollen wir neben den neuen Angeboten auch den Jugendhausalltag fortführen“, erklärt die Leiterin. Für die älteren Jugendlichen veröffentlichen die Sozialarbeiter jeden Mittwoch Podcasts auf YouTube zu unterschiedlichen Themen. Wagner bekomme häufig positives Feedback, sieht den virtuellen Jugendtreff aber immer noch am Anfang. Berger plant, das Konzept des virtuellen Jugendtreffs auch nach der Corona-Krise weiterhin fortzuführen.

Jugendtreff in Bad Schönborn gibt Basteltipps auf Facebook

Im Jugendtreff Chilli Out in Bad-Schönborn hält Melanie Braun vor allem per Social Media, Mail oder Telefon den Kontakt zu den Jugendlichen aufrecht. Braun ist die Leiterin der Einrichtung, die zum Caritas-Verband gehört. Zum Facebook-Auftritt gehören etwa Buch- oder Basteltipps, Ideen gegen die Langeweile oder generelle Informationen zur aktuellen Lage. „Es ist eine schwierige Situation. Ich bin zuversichtlich, dass viele Jugendliche kommen werden, wenn die Krise vorbei ist“, betont Braun.

Der Caritas-Verband betreibt auch ein Jugendzentrum in der Bruchsaler Südstadt. Dort nutze man die Quarantäne, um unter Einhaltung der Vorschriften den Proberaum für das geplante Musikprojekt umzusetzen. „Neben der grundlegenden Ausstattung des Raumes fehlen noch Schall-Isolierungen. Wir arbeiten dabei eng mit der Stadt zusammen“, berichtet Sabina Stemann-Fuchs, Vorsitzende des Caritas-Verbands Bruchsal. Besonders gefordert seien momentan Eltern mit Schulkindern.

Nicht jede Familie hat 100 Quadratmeter zu Hause. Rafael Dreher, Bereichsleiter im Caritas-Verband

Rafael Dreher, Bereichsleiter im Caritas-Verband für Kinder und Jugend, sieht in der Corona-Zeit eine große Herausforderung für Schulsozialarbeiter. „Nicht jede Familie hat 100 Quadratmeter zu Hause. Kinder und Eltern sitzen teils mit ihren Problemen sehr eng aufeinander“, verdeutlicht Dreher. Die Sozialarbeiter erreichten zunehmend Fragen zur Versorgung des Kindes während der Pandemie.

Schwierige Situation bei berufstätigen Eltern

Als Beispiel nennt er eine Situation, bei der beide Eltern berufstätig sind, während ihr Kind mit Behinderung und ihr anderes mit Verhaltensauffälligkeiten zu Hause sitzen. „Das ist dann ein Ausnahmefall, in dem wir Hilfe vor Ort anbieten können“, erläutert Dreher und fährt fort: „Wichtig ist, dass sich die Leute rechtzeitig melden – und nicht erst, wenn es schon zu spät ist.“

Auch Vera Herberger hat momentan alle Hände voll zu tun. Sie ist Sachgebietsleiterin der Jugendsozialarbeit an Schulen in Bruchsal. In den vergangenen drei Wochen haben bei ihr die Anfragen der Lehrer zugenommen. Laut Herberger halten gerade an den weiterführenden Schulen viele Lehrer engen Kontakt mit den Schülern. „Wenn sich die Jugendliche nicht melden oder Andeutungen in Texten zu ihrer derzeitigen Situation machen, dann melden sich die Lehrkräfte bei uns“, erklärt Herberger.

Bei Grundschülern ist Kontaktaufnahme erschwert

Bei Grundschülern sei das Thema schwieriger, da nicht alle über Handys verfügen und dadurch die Verbindung zu den Sozialarbeitern erschwert wird. Weiter darf Herberger nur mit Schülern in Kontakt bleiben, die schon vorher bei den Sozialarbeitern waren und eine Zustimmung der Eltern haben. Momentan arbeitet die Sachgebietsleiterin und ihr Team an Erklärfilmen für die Grundschulen, in denen Tipps für die Corona-Zeit enthalten sind. „Wir wollen im Bewusstsein der Kinder bleiben“, sagt Herberger.

Telefonnummern der Einrichtungen

Die Schulsozialarbeiter der Stadt Bruchsal sind unter (0 72 51) 79 58 70 zu erreichen. Darüber hinaus kann die Zentrale des Caritas-Verbands in Bruchsal unter (0 72 51) 8 00 80 kontaktiert werden. Die Einrichtungen der Stadt und des Caritas-Verbands sind trotz der Osterferien erreichbar.