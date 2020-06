Der Zonta-Club Bruchsal bietet Lichtblicke für Alleinerziehende

Anzeige

Der Zonta-Club Bruchsal will mit einem speziellen Fond alleinerziehende Frauen unterstützen. Besonders Alleinerziehende würden von der Corona-Krise vor große Herausforderungen gestellt. Unterstützt wird das Projekt unter anderem auch von der Diakonie.

Für die 45-jährige Sandra (Name geändert) aus Bruchsal ist das Leben eine einzige Baustelle: Der alleinerziehenden Mutter von drei Kindern im Alter von sieben, fünf und drei Jahren droht eine Räumungsklage. Ihr Vermieter hat ihr zum 30. April wegen Eigenbedarfs gekündigt.

Doch das ist nicht das größte Problem der Mutter: Ihre dreijährige Tochter leidet möglicherweise unter einer seltenen Stoffwechselkrankheit. „Ich mess’ jede Nacht ihren Blutzuckerspiegel und wenn er absinkt, geb’ ich ihr eine Banane“, erzählt die 45-Jährige im BNN-Gespräch.

Ich hoffe Tag für Tag auf ein Wunder und will nur zur Ruhe kommen. Sandra (Name von der Redaktion geändert)

Oft geht es aber mit dem Notarztwagen in die Kinderklinik nach Karlsruhe, wo das Mädchen wieder stabilisiert wird. Abends, wenn die Kinder schlafen, spürt sie dann, wie sie körperlich und seelisch erschöpft ist: „Ich hoffe Tag für Tag auf ein Wunder und will nur zur Ruhe kommen.“

Zonta-Club bietet alleinerziehenden Frauen Unterstützung

Durch die Einschränkungen in der Corona-Krise hat sich die ohnehin angespannte Situation vieler Alleinerziehenden verschärft. Nicht nur die der 45-jährigen Sandra aus Bruchsal. Innerhalb von vier Wochen hat der Zonta-Club Bruchsal deshalb ein Projekt aus der Taufe gehoben, mit dem alleinerziehende Frauen schnell und unbürokratisch unterstützt werden sollen. 3.000 Euro jährlich stehen zunächst für drei Jahre zur Verfügung. Das erklärt Präsidentin Sabine Hasbargen beim Gespräch mit den Wohlfahrtsverbänden Diakonie und Caritas, über die die Anträge laufen.

Alleinerziehenden mangelt es derzeit an vielem, vor allem an technischer Ausstattung. Sabina Stemann-Fuchs, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Bruchsal

„Alleinerziehenden mangelt es derzeit an vielem, vor allem an technischer Ausstattung“, verweist Sabina Stemann-Fuchs, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Bruchsal, auf den Spagat vieler Frauen zwischen Homeoffice und Homeschooling.

Wenn alle staatlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, sollen mit dem Zonta-Projekt haushaltsnahe Dienstleistungen genauso gefördert werden wie notwendige Anschaffungen und Reparaturen, Zuschüssen zu Brillen oder medizinischen Leistungen sowie die Überbrückung von finanziellen Engpässen.

Das Projekt finanzieren die Bruchsaler Zontas mit Aktionen wie den Glückslichtern. „Wir unterstützen das Projekt, weil es ein Augenmerk auf diese Zielgruppe lenkt“, erklärt Ulrike Fettig-Durst, Dienststellenleiterin der Diakonie in Bruchsal.

Zahl der alleinerziehenden Eltern nimmt zu

Bundesweit ist die Zahl der alleinerziehenden Eltern laut Diakonie zwischen 1996 und 2015 von 1,3 auf 1,6 Millionen gestiegen. 36 Prozent der Haushalte mit Kindern im Landkreis Karlsruhe werden von Alleinerziehenden geführt. In Bruchsal sind es sogar 40 Prozent.

Stemann-Fuchs vom Caritasverband verweist auf bessere ÖPNV-Anbindung, Kindergarten- und Schulsituation in größeren Städten. „Dort ist auch die Stigmatisierung geringer“, hat Durst-Fettig festgestellt.

Zwei Drittel der Betroffenen arbeiten (zumindest in Teilzeit). Von denen, die nicht arbeiten, würde die Hälfte gerne eine Tätigkeit aufnehmen. „Wohin mit den Kindern“, ist nach Einschätzung von Zonta-Präsidentin Hasbargen die große Frage.

In der Corona-Situation jonglieren sie zwischen Homeschooling und Homeoffice – ohne Auszeiten. „Das ist eine unglaubliche Herausforderung, bei der sie Unterstützung brauchen“, so die Präsidentin des Clubs berufstätiger Frauen.

Corona verschärft die Anforderungen an Alleinerziehende

Sandras Eltern wohnen weit weg, können nicht helfen. Kontakte zu Freundinnen, die mit drei Kindern schwer zu pflegen sind, sind mit den Abstandsregeln nicht einfacher geworden. Auch Homeschooling ist eine Herausforderung, denn die siebenjährige Tochter wird oft von den jüngeren Geschwistern abgelenkt. Matheübungen mit Hilfe einer CD-ROM kann sie nicht machen.

Mutter Sandra hat nur ein Handy. Ein wenig Unterstützung erhält die 45-Jährige von der Diakonie, denn im Homeschooling fällt das Mittagessen in der Kita und der Schule weg. Sandra muss tiefer in den Geldbeutel greifen. Auch die Kinder wollen mit (Mal-)Büchern in der Auszeit beschäftigt und gefördert werden.

Hilfe auch von der Diakonie

Bereits seit einiger Zeit steht die 45-Jährige in Kontakt mit der Diakonie in Bruchsal: „Das ist das beste, was mir passieren konnte.“ Als sie nach der Trennung nicht mehr weiterwusste, konnte mit Hilfe des Wohlfahrtsverbands die Einstufung der jüngsten Tochter in Pflegestufe II und der 50-prozentige Behinderungsgrad erreicht werden.

Auch beim Hartz-IV-Antrag gab es Hilfe. „Ich würde gerne arbeiten, bekomme für die jüngste Tochter aber keinen Kita-Platz“, erzählt die gelernte Buchhalterin. Wegen der Erkrankung akzeptieren die Kindergärten das Kind nur in Begleitung einer Krankenschwester, erzählt sie. Die aber bezahlt der Landkreis nicht – nur eine sogenannte „Begleitung“. „Wie soll die Begleitung erkennen, ob das Kind vom Spielen erschöpft oder der Blutzuckerspiegel gefährlich abgesunken ist“, fragt sie verzweifelt.

Zonta-Fond als Anreiz für mehr Beratung?

Bei der Wohnungssuche kann auch die Diakonie nicht wirklich helfen. Drei Besichtigungen nach 250 Bewerbungen, Sandra ist ziemlich frustriert: alleinerziehend, drei Kinder und Hartz-IV – „da legen die Leute sofort auf“.

700 Euro warm für 90 Quadratmeter, was sie allenfalls zahlen könnte, das sei für Bruchsal völlig utopisch. Was wird, wenn der Räumungstermin vom Gericht vorliegt, daran mag die 45-Jährige nicht denken. Die Stadt werde erst tätig, wenn eine Familie von der Obdachlosigkeit bedroht ist, so ihre Auskunft.

Die Zahl der Alleinerziehenden, die in einer schwierigen finanziellen Situation sind, wird mehr werden. Sabina Stemann-Fuchs

„Die Zahl der Alleinerziehenden, die in einer schwierigen finanziellen Situation sind, wird mehr werden“, fürchtet Sabina Stemann-Fuchs nach Gesprächen in der Schuldnerberatung oder der Schwangerenberatung der Caritas.

Der Zonta-Fond kann Alleinerziehende ermutigen, eine Beratungsstelle aufzusuchen, hofft Ulrike Fettig-Durst – wo man nach Lösungen sucht. So bietet die Diakonie eine Freizeit für Alleinerziehende an, in der neben einer Auszeit auch Impulse für die Erziehung gegeben werden. Manchmal gehe es bei der Beratung in den Wohlfahrtsverbänden auch einfach nur darum, im Antrag ein Häkchen an der richtigen Stelle zu setzen.

