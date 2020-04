Anzeige

Auf einer Reise von Maulbronn nach Speyer und weiter in der Kurpfalz wurde die dichterische Berufung des jungen Friedrich Hölderlin offenbar. Es war der erste große Ausflug des damals 18-Jährigen. Das literarische Deutschland feiert in diesem Jahr den 250. Geburtstag von Hölderlin (1770-1843).

Der Geburtstag des Dichters Friedrich Hölderlin liegt 250 Jahre zurück. Er war kein Klassiker wie Schiller oder Goethe – und doch gilt er heute als bedeutender Schriftsteller der deutschen Literaturgeschichte.

Hölderlin wuchs in den schwäbischen Orten Lauffen und Nürtingen auf. Er sollte evangelischer Pfarrer werden und besuchte die Klosterschule Maulbronn. Dort litt er unter der strengen Erziehung. Gegen Ende seiner Schulzeit dort brach er reitend zu einer Reise in die Kurpfalz auf – und fand auch dabei seine Bestimmung als Dichter.

Hölderlin wandert auf den Spuren seines Vorbilds Schiller

Es war seine erste größere Reise. Im Alter von 18 Jahren. Nicht nur deshalb blieb sie biografisch bedeutend im Leben von Friedrich Hölderlin. Als er 1788 von Maulbronn über Bretten, Bruchsal nach Waghäusel ritt und bei Rheinhausen nach Speyer übersetzte, folgte er bewusst den Spuren seines großen Vorbilds Friedrich Schiller.

Mehr zum Thema: 250 Jahre Hölderlin – Veranstaltungen europaweit

Der Schriftsteller Friedrich Hölderlin, dessen Geburtstag gerade 250 Jahre zurückliegt, verließ wie sein Landsmann die schwäbische Heimat Richtung Kurpfalz. Bei Schiller war es sechs Jahre vorher eine Flucht vor dem Württembergischen Herzog. Für den jungen Klosterschüler Hölderlin, der württembergischer Pfarrer werden sollte, waren die Wege nach Westen Etappen für seine dichterische Berufung.

„Pfaffen und Residenzfratzen“: Bruchsal bleibt Hölderlin in schlechter Erinnerung

Ein paar Ferientage lang entfloh er der strengen evangelischen Schule und ließ sich einnehmen von Natur und Kultur. Seine Begeisterung darüber hielt er in Briefen an die Mutter fest. Er beschreibt die Sommertage zudem als eine Art Bildungsreise. „Alles, was seine Fantasie schon früher angeregt hatte, wurde sichtbar: der Rhein, der Dom von Speyer, der Neckar von Heidelberg. Da wurden Themen angeschlagen, die ein ganzes Leben blieben“, schreibt Peter Härtling in seiner Hölderlin-Biografie.

Der junge Dichter nimmt die Chausseen über Knittlingen, Brettheim (Bretten), Diedelsheim, Gondelsheim und Heidelsheim nach Bruchsal. Nur blieb ihm die Stadt nicht in guter Erinnerung. Er wartet in einem nicht genannten Gasthaus vergeblich auf den erwarteten Mitreisenden. Johann Friedrich Blum. Der stammte aus Speyer und war mit Hölderlins Cousine Friederike verlobt.

Mehr zum Thema: Wo Hölderlin die Treppe hinunterrutschte

Ungeduldige Stunden verbringt der gerade Aufgebrochene am Nachmittag in Bruchsal. In der Stadt gefällt es ihm nicht, weil er die Zeit dort unter „dummen Pfaffen und strengen Residenzfratzen“ verbringen musste, wie er notiert.

Dicke Waldungen bis zur Eremitage Waghäusel

Schließlich setzt er den Weg alleine fort. „Von Bruchsal keine Chaussee mehr, aber doch guten breiten Sandweg. Ich passierte meist durch schauerliche Waldungen“. Wie im Dunkeln fühlt sich der Reiter, zumal er in Württemberg noch nie so „dicke Waldungen“ gesehen hatte. Die Rheinebene war damals noch nicht vor allem mit Kiefern bewachsen.

„Endlich kam ich ins Freie, nachdem ich Forst, Hambrücken und Wiesenthal passiert hatte. Eine unabsehbare Ebene lag vor meinen Augen.“ Die Pfälzer Berge und die Ausläufer des Odenwalds flankieren die Landschaft.

Ich war so entzückt, dass ich vielleicht noch dort stände, wann mir nicht gerade das fürstlich bischöfliche Lustschloss Waghäusel in die Augen gefallen wäre. Friedrich Hölderlin

„Ich hielt lange still. Der neue, unerwartete Anblick einer so ungeheuren Ebene rührte mich. Und diese Ebene war voll Segens. (…) Ich war so entzückt, dass ich vielleicht noch dort stände, wann mir nicht gerade das fürstlich bischöfliche Lustschloss Waghäusel in die Augen gefallen wäre.“

Der junge Dichter passiert also die Eremitage. Hausherr war damals Damian August Philipp Karl Graf von Limburg-Vehlen-Stirum, der Nachfolger Huttens und damit vorletzte Bruchsaler Fürstbischof. Nach ihm ist heute das Krankenhaus als Fürst-Stirum-Klinik benannt.

Mit der Fähre geht es bei Rheinhausen über den Rhein

Beim Übersetzen über den Rhein nutzt Hölderlin ein Verkehrsmittel, das heute noch besteht: die Fähre zwischen Rheinhausen und Speyer. Das Schiff für die „halbstündige Überfahrt“ war damals „so groß, dass zwei Gefährte mit Pferden und noch Leute Platz hatten.“

Eine Landesgrenze überquert der Reisende dabei übrigens noch nicht. Beide Rheinufer gehören zum Gebiet des Fürstbistums. Der erste Anblick des breiten Flusses habe ihn schwindlig werden lassen, notiert Hölderlin. Er erlebt, was wir von eigenen Reisen kennen. Der erste Eindruck kann unauslöschliche Erinnerungen hinterlassen.

In Speyer bleibt der angehende Student nur eine Nacht bei Familie Blum. Am nächsten Tag geht es mit einer anderen Fähre wieder über den Rhein und nach Schwetzingen und Heidelberg, das ihm später zu einem seiner schönsten Gedichte anregen wird. Mannheim und Oggersheim, exakt auf Schillers Stationen, sind die weiteren Reiseziele.

Auf dem Rückweg reitet er wieder von Rheinhausen nach Maulbronn. Wo ihm das Schulleben danach sehr eng vorkommt. Im selben Jahr 1788 wird er zur Pfarrerausbildung nach Tübingen wechseln. Die Stadt am Neckar und die Begegnung mit Geistesgrößen wie Hegel und Schelling prägen ihn. Und Tübingen wird für über 30 Jahre sein Rückzugsort nach psychiatrischer Behandlung.

Auf den Spuren

Wer Hölderlins erster Reise von Maulbronn in die Pfalz tiefer nachspüren möchte: Für den 27. September ist eine Exkursion mit dem Bus ausgeschrieben. Das Stadtarchiv Maulbronn mit Leiter Martin Ehlers, der Schwäbische Heimatbund plus Schlösser und Gärten veranstalten sie. Beginn ist um 8 Uhr in Maulbronn. Stationen sind Bruchsal, Schwetzingen und Heidelberg. Leitung Martin Ehlers, Kontakt über das Archiv der Stadt Maulbronn. Ein Buch mit dem Titel „Wandern mit Hölderlin“ hat außerdem der verlag regionalkultur in Ubstadt-Weiher herausgebracht. Autor Dieter Balle führt zu Lebensstationen des Dichters in Heidelberg, Frankfurt, Laufen oder Tübingen. Das Werk „Komm ins Offene, Freund“ hat 160 Seiten sowie zahlreiche Abbildungen und Landkarten.