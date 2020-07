Die Badesee-Saison rund um Bruchsal hat unter Auflagen begonnen

Anzeige

Pünktlich mit den sommerlichen Temperaturen lassen es die Corona-Lockerungen wieder zu: Baden und Schwimmen ist erlaubt. Die meisten Freibäder und Badeseen der Region haben wieder geöffnet. Um Corona-Ausbrüche zu vermeiden gibt es allerdings strikte Einschränkungen und Auflagen für den Badespaß.

In allen Bädern und Seen gelten die üblichen aktuell geltenden Corona-Regeln wie: Abstand halten, möglichst den Kontakt mit anderen Personen vermeiden und in öffentlichen Bereichen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wann und unter welchen speziellen Voraussetzungen in der Region gebadet werden kann, hat die Redaktion zusammengetragen.

Bruchsal, SaSch

Das Bruchsaler Freibad hat seit Donnerstag, 25. Juni wieder geöffnet. Der Einlass erfolgt online über ein neues Buchungssystem. Badegäste können dort ein Zeitfenster buchen und bezahlen. Gleichzeitig werden die Kontaktdaten der Gäste gespeichert, um eine Nachverfolgung zu ermöglichen. Für das SaSch wurden von Montag bis Sonntag je drei Zeitfenster, von 9 bis 11 Uhr, von 12 bis 17 Uhr und von 18 bis 20 Uhr, eingerichtet.

Für das Zeitfenster am Morgen und am Abend werden 3,50 Euro fällig, die Zeit von 12 bis 17 Uhr kostet 4,50 Euro. Der ermäßigte Eintritt beträgt morgens und abends zwei beziehungsweise drei Euro über Mittag. Ermäßigungen gibt es bei den meisten Bädern und Seen. Jahreskarten gibt es in dieser Saison nicht. Das gebuchten Online-Ticket kann auf dem Smartphone oder ausgedruckt mitgebracht werden und wird an der Kasse eingescannt. Im SaSch dürfen maximal 800 Personen am Tag baden gehen. Viele Wasserattraktionen wie der Strömungskanal bleiben gesperrt.

Obergrombach, Freibad

Das kleinste Bruchsaler Bad bietet täglich für 150 Personen Platz. Das Bad hat von Montag bis Freitag von 13.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt unter der Woche kostet 3,50 Euro. Am Wochenende herrscht hier Schichtbetrieb: Von 10 bis 12.30 Uhr kann für 2,50 Euro gebadet werden, von 13.30 bis 19.30 Uhr kostet der Eintritt 3,50 Euro. Der Einlass erfolgt wie im SaSch online über das Buchungsportal.

Heidelsheim, Freibad

Das dritte Bruchsaler Freibad in Heidelsheim hat täglich geöffnet. Am Tag können sich hier 260 Gäste abkühlen. Von Montag bis Freitag ist wie in Obergrombach von 13.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt unter der Woche kostet 3,50 Euro. Am Wochenende gibt es zwei Schichten. Von 10 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 19.30 Uhr darf gebadet werden. Am Vormittag kostet der Eintritt 2,50 Euro, am Mittag sind es 3,50 Euro. Der Einlass erfolgt wie im SaSch über das Buchungsportal.

Tickets für die drei Bruchsaler Freibäder gibt es hier.

Waghäusel, Rheintalbad

Das Rheintalbad hat seit Montag, 22. Juni wieder geöffnet. In Waghäusel kann täglich in drei Zeitfenstern gebadet werden: Von 9 bis 12 Uhr, von 13 bis 16 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Pro Zeitfenster dürfen maximal 300 Gäste ins Freibad. Der Sprungturm, Wasserrutsche, Matsch-Spielplatz und Sauna bleiben bis auf weiteres geschlossen. Der Eintritt kostet 3 Euro pro Zeitfenster. Saison- und Jahreskarten werden aktuell nicht angeboten. Die Tickets können ausschließlich online über ein Buchungssystem gekauft werden.

Tickets für das Rheintalbad gibt es hier.

Philippsburg, Ernst-Freyer-Bad

Seit Pfingsten ist das Ernst-Freyer-Bad mit angrenzendem Seebereich wieder geöffnet. Gäste können im Freibad baden und haben einen Zugang zum angrenzenden See. Das Bad hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der Zutritt ist auf Jahreskartenbesitzer beschränkt. Der Verkauf von Einzelkarten findet nicht statt. Zudem bleiben die Duschen, Rutschen und Sprungbretter geschlossen. Die Besucher müssen beim Einlass ihre Telefonnummer angeben. Die Jahreskarte kostet 52 Euro für Erwachsene.

Östringen, Freibad

Das Bad in Östringen hat seit Montag, 29. Juni geöffnet. Gebadet wird im Schichtbetrieb: Am Vormittag von 9 bis 13 Uhr und am Nachmittag von 14.30 bis 18.30 Uhr. Pro Schicht dürfen 600 Personen kommen. Der Zutritt zum Freibad ist nur über eine vorherige Online-Reservierung über ein Onlineportal möglich. Hier müssen Gäste ihre Daten hinterlassen. Bezahlt wird an der Freibadkasse. Der Eintritt zum Bad kostet drei Euro. Jahreskarten gibt es nicht, dafür werden Zehnerkarten angeboten.

Odenheim, Freibad

Das Freibad in Odenheim hat ebenfalls seit dem 29. Juni geöffnet. Das Bad arbeitet mit einem Zweischichtbetrieb. Von 10 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr können täglich jeweils 200 Badegäste kommen. Zuvor ist eine Reservierung über ein Onlineportal notwendig. Hier müssen Gäste ihre Daten hinterlassen. Der Eintritt zum Bad kostet drei Euro und wird an der Kasse fällig. Für das Bad gibt es Zehnerkarten, Jahreskarten werden nicht angeboten.

Tickets für die Bäder in Östringen und Odenheim gibt es hier.

Graben-Neudorf, Freibad

Das Freibad in Graben-Neudorf hat seit dem 15. Juni geöffnet. Der Besuch ist täglich zwischen 10 und 14 Uhr sowie zwischen 15 und 19 Uhr möglich. Badegäste müssen sich zuvor in einem Online-Ticketshop einen Termin buchen. Die Tickets gibt es für die Hälfte des regulären Preises. Daher kostet der Eintritt je Schicht für Erwachsene 1,85 Euro. Der Eintritt wird bei der Buchung online bezahlt.

Wer keinen Zugang zum Online-Portal hat, kann die Tickets auch im Vorverkauf am Freibad erwerben. Der Verkauf findet von Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr statt. Es können nur Karten ab dem Folgetag gekauft werden, ein Einlasskarte für die aktuelle Badeschicht wird nicht verkauft. Auch Jahreskarten werden nicht angeboten. Die Attraktionen und das Planschbecken bleiben ebenfalls geschlossen.

Tickets für das Freibad in Graben-Neudorf gibt es hier.

Forst, Heidesee

Der Heidesee hat bereits seit dem 2. Juni als Badestelle ohne Einlass geöffnet. Ab dem 13. Juli wird Eintritt fällig, dafür ist wieder eine Wasseraufsicht vor Ort und die Duschen werden geöffnet. Eintrittskarten können online über ein Buchungsportal gekauft werden. Der Einzeleintritt zum See kostet sechs Euro. Auch Jahres-, Familien- und Zehnerkarten werden angeboten. Eine Jahreskarte kostet 60 Euro, die Familienkarte 80. Bis zum 29. Juli werden noch ermäßigte Jahreskarten angeboten; die Familienkarte kostet dann statt 80 nur 40 Euro.

Sobald das System anläuft, können die wiederverwendbaren Plastik-Jahreskarten für jeweils 3,50 Euro gekauft werden, zusätzlich zum Jahreskartenpreis. Auch die Jahreskartenbesitzer müssen vor jedem Besuch online ein Ticket buchen. So kann die Besuchergrenze von 1.800 Personen kontrolliert werden. Geöffnet hat der See täglich von 10 bis 20 Uhr. Attraktionen wie die Rutschen bleiben geschlossen.

Ubstadt-Weiher, Hardtsee

Der Hardtsee hat seit dem 11. Juni für den Badebetrieb geöffnet. Rein dürfen seit dem nur Besucher mit einer Jahreskarte. Die Besucher müssen an der Kasse zudem ihre Kontaktdaten hinterlassen. Der See hat seit dem 1. Juli täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Jahreskarten können direkt am See gekauft werden. Derzeit wird ein Online-Verkauf von Tagestickets geplant. Die Tickets können im Vorfeld nur Online gekauft werden. Dort müssen auch die persönlichen Daten hinterlegt werden. Die Badeinseln werden nicht im See verankert.

Karlsdorf-Neuthard, Sieben-Erlen-See

Der Sieben-Erlen-See ist eine frei zugängliche Badestelle. Hier wird kein Eintritt verlangt. Das Baden ist dort seit dem 15. Mai erlaubt. Neben dem Badebetrieb wird der See auch vom Angel- und Freizeitvereins Neuthard sowie vom Schiffsmodelclub Karlsdorf-Neuthard genutzt. Am See gibt es wenige Parkmöglichkeiten, deshalb wird die Anfahrt mit dem Fahrrad empfohlen.

Untergrombach, Baggersee Metzgerallmend

Der Baggersee in Untergrombach ist ein durchgängig frei zugänglicher Baggersee. Eintritt wird nicht verlangt. In der Regel kostet das Parken am See für ein Auto fünf Euro, zur Zeit ist am See allerdings keine Parkgebühr fällig. Der See ist in verschiedene Zonen eingeteilt. Unter anderem gibt es Rückzugsorte für Tiere und Bereiche für Angler und Taucher. Badegäste sollten sich deshalb in der Badezone aufhalten.

Langenbrücken, Badesee Äußeres Fischwasser

Der Badesee Äußeres Fischwasser ist seit dem 1. Juli als unbeaufsichtigte offene Badestelle für Besucher wieder zugänglich. Das Areal ist täglich von 8 bis 20 Uhr für Badegäste geöffnet. Eine Badeaufsicht ist nicht vor Ort. Eintritt wird nicht verlangt, allerdings wird eine Parkgebühr von vier Euro pro parkendem Auto fällig.

Oberhausen-Rheinhausen, Erlichsee

Am Erlichsee ist seit dem 17. Juni wieder Baden möglich. Bis zum 29. Juli darf mittwochs und donnerstags von 13 bis 19 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr gebadet werden. Montags und dienstags ist am See kein Badebetrieb. Ab dem 30. Juli ist der See täglich von 10 bis 19 Uhr für den Badebetrieb geöffnet. Gebadet werden darf nur bei gutem Wetter. Bei schlechtem Wetter erfolgt kein Einlass für Tagesgäste. Der Eintritt zum See kostet vier Euro. Vor dem Besuch muss ein Formular zur Datenerhebung ausgefüllt werden. Dieses ist auf der Webseite verfügbar und muss dann an der Kasse abgegeben werden. Die Einzelkarten sowie Zehnerkarten können vor Ort gekauft werden, auch Saison Karten werden angeboten.

Das Formular zur Datenerhebung gibt es hier.

Huttenheim, Hardtsee Bruhrain

Der Hardtsee Bruhrain ist ein frei zugänglicher Badesee. Der Eintritt zum Badestrand am See ist frei. Seit Pfingsten haben auch die sanitären Anlagen dort wieder geöffnet.

Kronau, Lußhardtsee

Der Lußhardtsee ist ebenfalls wieder geöffnet. Gebadet werden darf sechs Stunden täglich, von 13 bis 19 Uhr. Allerdings öffnet der See nur bei Badewetter. Auf der Webseite zum See wird täglich veröffentlicht, ob gebadet werden darf. Vor dem Besuch müssen Gäste ein Kontaktformular auf der Webseite herunterladen und ausgefüllt an der Kasse abgeben. Der Eintritt zum See kostet drei Euro und wird an der Kasse fällig.

Das Formular zur Datenerhebung gibt es hier.

Spöck, Baggersee

Der Baggersee ist ein frei zugänglicher Badesee. Hier wird kein Eintritt verlangt. Am See gibt es allerdings keine sanitären Anlagen.