Dietz AG meldet: Jetzt wird in Philippsburg gebaut

Am Montag soll es losgehen: Dann will die Firma Dietz AG aus Bensheim mit dem Bau ihres Logistikzentrums in Philippsburg auf dem Gelände der ehemaligen Salmkaserne loslegen. Zuletzt hatte die Bürgerinitiative mit juristischen Mitteln versucht, den Bau noch zu verhindern.

Baustart nach Verzögerungen

In einer Pressemitteilung heißt es dazu: „Nach langen, ausführlichen Planungen und einigen Verzögerungen steht der Baustart für das neue Logistikzentrum in Philippsburg nun unmittelbar bevor. Offizieller Baustart ist der 9. Dezember 2019. Der Vorstandsvorsitzende der Dietz AG Dr. Wolfgang Dietz erklärt: „Ich freue mich, dass nun nach intensiven Planungen mit dem Bau des Logistikzentrums begonnen wird. Leider hinken wir dem Zeitplan etwas hinterher. Daher ist es wichtig, jetzt zügig mit den Arbeiten zu beginnen.“ Mit dem geplanten Gewerbegebiet in Philippsburg wird ein Logistikzentrum geschaffen, durch das zwischen 200 und 250 neue Arbeitsplätze unterschiedlicher Qualifikationsniveaus entstehen.“