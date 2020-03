Digital Hub in Bruchsal: Start-ups tüfteln an den Ideen für morgen

Anzeige

Zwischen weißen Küchenelementen stehen mehrere Menschen. Sie unterhalten sich bei einer Tasse Kaffee, Wortfetzen wie „Zielgruppen“ oder „Optimierung“ schweben in der Luft. An einem Tisch im Essensbereich schreibt ein Mann etwas auf seinem Laptop. Die Küche des Digital Hub in Bruchsal ist kein geschlossener Raum – von ihr blickt man direkt auf eine große Fertigungshalle.

„Mittags sind hier deutlich mehr Leute – manchmal bis zu 30. Die Einrichtung funktioniert wie eine Wohngemeinschaft, in der man sich gelegentlich zum Kochen und Essen trifft“, sagt der Hub-Manager Andre Tiede. Die unterschiedlichen Räume nutzen zurzeit unter anderem die Firma Tech-Solute, ein Team der Wirtschaftsförderung und mehrere Start-ups. Auf etwa 1.900 Quadratmetern dreht sich in dem Gebäude auf dem Gelände des Triwo-Parks alles um das Thema Innovation.

Kreativräume mit verschiebbaren Tafeln

In der Etage über der Küche zeigt Tiede auf mehrere Räume, deren Fronten vollständig aus Glas bestehen. Darin sammeln sich Tafeln, Tische, Leinwände und Stühle. „Firmen besprechen in diesen Kreativräumen beispielsweise Digitalstrategien. Die Tafeln oder Tische können auf ihren Rollen einfach von Raum zu Raum geschoben werden“, erläutert der Hub-Manager.

Digitalisierung lediglich Mittel zum Zweck

Bis zum Sommer 2020 sollen dort vermehrt Workshops stattfinden, um gerade auch Handwerksfirmen für die Zukunft zu rüsten und Angestellte für die Veränderungen zu motivieren. Das funktioniere mit To-do-Listen, die die Mitarbeiter selbst anfertigen, betont Tiede. Die Digitalisierung sei dabei aber lediglich ein Mittel zum Zweck. „Wir sehen uns als physische Schnittstelle zwischen Firmen und der Modernisierung“, so der Hub-Manager, der bei Veranstaltungen auch selbst Vorträge vor Akteuren der Unternehmen hält.

Start-ups nutzen die Fertigungshalle „Makerspace“

Ins Digital Hub kommen aber nicht nur gestandene Firmen. Bei der Fertigungshalle „Makerspace“ liegen die Büros von mehreren Start-ups. Erst vor kurzem ist ein junges Unternehmen ausgezogen. Der Platz reichte für das ehrgeizige Projekt nicht mehr aus.

In den Räumen daneben stehen große Konferenztische und an den Wänden hängen Plakate mit Notizen und Grafiken. Rohi Shalati, der Technische Leiter des Start-ups Alpha-Protein, arbeitet dort an seiner Geschäftsidee. Er will die Insektenzucht automatisieren und Mehlwürmer als Futter etwa für Vögel herstellen.

Wir planen, unser Geschäftsmodell künftig in einer größeren Halle umzusetzen. Rohi Shalati, Technischer Leiter von Alpha-Protein.

„Wir planen, unser Geschäftsmodell künftig in einer größeren Halle umzusetzen. Hier laufen die Vorbereitungen für dieses Unterfangen“, verdeutlicht Shalati. Im „Makerspace“ hat das Start-up eine eigene Garage und zusätzlichen Platz, um an einer speziellen Maschine mit über 40 Sensoren zu arbeiten. „Hier hilft man sich gegenseitig“, erklärt der Technische Leiter Shalati. Die Einrichtung biete zudem einen Laserschneider und einen 3D-Drucker.

Das Digital Hub ist aber noch jung: Es wurde im Mai 2019 eröffnet. „Dahinter steht ein eigener Verein, zu dem die Regionale Wirtschaftsförderung und viele Unternehmen gehören. Das Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, das Projekt auf möglichst viele Schultern zu verteilen“, sagt Andre Tiede.

Vom Land hat der Verein eine Million Euro bekommen, um das Digital Hub umzusetzen. Man sei auf einem guten Weg, bald auch auf eigenen Beinen zu stehen. In Zukunft will Tiede das Hub-Angebot auf weitere Projekte ausweiten. So soll etwa das sogenannte KI-Lab ein Regionallabor für Künstliche Intelligenz werden.