Ein Kunstwerk wie ein Bilderbuch: Jetzt liegt das Bruchsaler Narrenschiff vor Anker

Mehr als sieben Jahre alt ist die Idee eines Kunstwerks am Bruchsaler Otto-Oppenheimer-Platz schon, nun wird sie in diesen Tagen doch noch Wirklichkeit. Der Künstler Wolfgang Thiel liegt in den letzten Zügen, aber sein Werk muss erstmal „unvollendet“ bleiben.

Die Feierstunde, der Schampus und die Häppchen sind gestrichen. Keine salbungsvollen OB-Worte. Kein durchschnittenes rotes Band. Alles auf unbestimmte Nach-Corona-Zeit verschoben. Das lässt den Stuttgarter Thiel allerdings nicht verzweifeln. „Ich habe immer daran geglaubt“, zieht er Bilanz. Denn in den vergangenen sieben Jahre schien das Werk schon mehrfach auf der Kippe.

„Umso mehr freut es mich, dass es nun doch realisiert werden konnte“, sagt Thiel im Gespräch mit den BNN. „Das Thema hat mich so fasziniert, ich hätte es sonst zumindest in einer Bildeserie umgesetzt.“

Ideengeber erlebt Enthüllung nicht mehr mit

Nun ist es aber viel mehr: Ein meterhohes Narrenschiff am Saalbach, ein Kunstwerk und zugleich Denkmal, ein Comic-Strip, der Stadtgeschichte (be)schreibt und letztlich auch ein Politikum. Ideengeber Michael Tinz, der einst den Stein ins Rollen brachte und Spenden für die Kunst sammelte, kann die Enthüllung nicht mehr miterleben.

Dass die Verwirklichung immer wieder ins Stocken geriet, lag vor allem am Geld. Zwei Jahre nachdem sich der Bruchsaler Gemeinderat mit großer Mehrheit für den Entwurf des renommierten Künstlers Wolfgang Thiel ausgesprochen hatte, drohte das Narrenschiff zum ersten Mal Schiffbruch zu erleiden.

Steuergelder dazu zu verwenden, das hatte der Rat untersagt. Sponsoren waren rar. Auch für Bruchsals Hauptamtsleiter Wolfgang Müller war es lange ungewiss, ob das Projekt verwirklicht werden kann. „Ich hab’ nicht mehr damit gerechnet“, räumt er ein.

Umso glücklicher ist er jetzt: „Dieses Kunstwerk ist wie ein Bilderbuch, man kann immer wieder kommen und neues entdecken.“

Das bestätigt Thiel: „Ich habe in meiner Kunst noch nie eine so komplexe Geschichte erzählt.“ Es ist die des Bruchsaler Tuchhändlers Otto Oppenheimer und seiner Familie. Den Anstoß dazu gaben die Bruchsaler Narren um Michael Tinz.

Die Oppenheimers flohen vor den Nazis

Oppenheimer war nicht nur umtriebiger Bruchsaler Händler, er war auch Jude, und er war der Gründer des Bruchsaler Kunstvereins, außerdem der Erfinder der legendären Fastnachtshymne um den Grafen Kuno und seinen „Brusler Dorscht“. Otto und seine Frau Emma Oppenheimer entkamen den mörderischen Nationalsozialisten nur durch die Flucht ins Exil.

Ihre Geschichte und auch die des von Oppenheimer geförderten Künstlers Karl Hubbuch sind auf den Majolika-Fliesen zu entdecken. Das ganze ist als Narrenschiff gestaltet, ein Verweis auf das Schiff, mit dem die Oppenheimers die Flucht gen Amerika antraten, aber auch an Sebastian Brandts gleichnamige Moralsatire von 1497: Insofern hält Thiel der Bruchsaler Gesellschaft durchaus den Narrenspiegel vor.

Kneippbecken wurde gestrichen

Eine Tafel mit QR-Codes soll am Otto-Oppenheimer Platz installiert werden, um dem Betrachter die Hintergründe zu erklären. Ursprünglich war der Kneippverein mit an Bord, sollte das Denkmal direkt am Wasser installiert werden und ein Kneippbecken enthalten. Dieses wird nun an anderer Stelle in der Bahnstadt entstehen. Das machte das Werk letztlich auch etwas günstiger, sodass die gut 84.000 Euro doch noch bei Sponsoren und Spendern eingeworben werden konnten. Die Stadt sorgt für die Baumbepflanzung und Pflasterabeiten mit knapp 18.000 Euro.

Nun fehlt dem Kunstwerk nur noch ein Name: „Bruslerdorschtwortscht. das comeback der oppis“ war der erste Arbeitstitel Thiels. Dann war vom Oppenheimer-Denkmal die Rede oder vom Graf-Kuno-Denkmal und häufig auch vom Narrenschiff.

Letztlich soll es laut Müller dem Gemeinderat obliegen, das Werk zu benennen. „Das möchte ich gerne dem Rezipienten überlassen, also den Bruchsalern, sonst stülpt man was über“, gibt sich auch der Künstler kulant.

Noch keine Feier in Sicht

Und die Feier? „Wir müssen abwarten“, bittet Hauptamtsleiter Müller um Geduld. Das Denkmal soll nun erstmal Christo-mäßig verhüllt bleiben. Rolf Schmitt, der die Geschichte der Oppenheimer-Familie erforscht hat und mit Interesse den Aufbau des Denkmals verfolgt, schlägt im Vorbeigehen den 7. September als Einweihung vor. Es wäre der 145. Geburtstag Otto Oppenheimers.

Und hier der Liedtext des legendären Brusler Dorscht

