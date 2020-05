Eine Ordensschule im Nationalsozialismus: Einblick in die Geschichte von Sancta Maria in Bruchsal

Anzeige

Die Fachschule für Pädagogik Sancta Maria in Bruchsal hat eine wechselvolle Geschichte. AlsHaushaltsschule gegründet, war sie zwischenzeitlich Hilfslazarett und Zuflucht für Frauen beim Einmarsch der alliierten Soldaten zu Ende des Zweiten Weltkrieges.

Einem mutigen Patienten hat es das damalige Institut Sancta Maria zu verdanken, dass es beim verheerenden Bombenangriff auf Bruchsal am 1. März 1945 nicht ebenfalls in Schutt und Asche gelegt wird.

Lediglich im Archiv im vierten Stock schlägt eine Bombe ein, die der Mitarbeiter der Firma Siemens kurzerhand aus dem Fenster wirft. „Noch heute wird das Zimmer unter den Schwestern das ,Bombenzimmer’ genannt“, erzählen die Sancta-Schülerinnen Franziska Zürner und Katrin Junker.

Die Ordensschule im Dritten Reich

Unter Leitung von Schulleiterin Susanne Wessels fand zum Jahrestag 75 Jahre Befreiung des KZ Auschwitz ein Projekttag statt. Dabei haben sich die Schüler der Fachschule für Sozialpädagogik mit der wechselvollen Geschichte der Schule im Dritten Reich, mit der Zweckentfremdung des Gebäudes und der Drangsalierung der Ordensschwestern beschäftigt.

Ein Vortrag über die Geschichte der Ordensschule im Dritten Reich musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Er soll beim nächsten Tag der offenen Tür in der Bruchsaler Fachschule (Hochstraße 6) nachgeholt werden.

Die Anfänge der Schule reichen bis ins Jahr 1888 zurück, als der damalige Stadtpfarrer Josef Kunz auf dem Holzmarkt die Marienschule als Hauswirtschaftsschule gründet. Das Haus liegt zentral, hat einen großen Garten und erscheint so als Treffpunkt für junge Mädchen geeignet. Es dient später nicht nur als Pensionat, sondern auch als Volksküche und Kleinkinderschule.

Die Schwestern von Gengenbach leiten die Schule und kümmern sich zugleich um den Dienstbotenverein und die Stellenvermittlung.

1908 wird dann das heute noch bestehende Institut Sancta Maria in der Hochstraße 6 in Bruchsal gebaut und die Haushaltungsschule mit Pensionat dorthin verlegt.

Im Ersten Weltkrieg dient die Schule bis zur Wiedereröffnung als Hilfslazarett und im Zweiten Weltkrieg von 1940 bis Kriegsende als Hilfskrankenhaus: „Eine etwas makabre Entdeckung für uns in diesen Zeiten, wo in Folge der Corona-Krise dringend Intensivbetten gesucht und bestehende Gebäude umfunktioniert werden“, so Wessels im BNN-Gespräch.

Religion statt NS-Unterricht

Die Drangsalierungen beginnen bald nach der Machtübernahme 1933. Die Schwestern müssen um die staatliche Anerkennung kämpfen, Schülerinnen seit 1938 den Ariernachweis erbringen. Den „nationalsozialistischen Unterricht“ ersetzen die Schwestern aber kurzerhand durch „Religion“. Zeitzeuge Albert Ihle, Jahrgang 1931, mit dem sich die Schülerinnen Zürner und Junker beim Projekttag unterhalten, erinnert sich: Als Kindergartenkind muss er beispielsweise Adolf Hitler zuwinken, der Bruchsal einen Besuch abstattet.

In der Schule sollen die Kinder zu „rassenbewussten“ Nationalsozialisten erzogen werden. Er berichtet auch davon, wie plötzlich jüdische Mitschüler und Bürger verschwinden – ob geflohen oder verhaftet, ist nicht ganz sicher.

Synagoge steht in Flammen

Im Gespräch mit der 87-jährigen Schwester Gratia Bender erfahren die Sancta-Schülerinnen Laura Zöller und Laura Bürkle außerdem, wie die Synagoge in Bruchsal 1938 in Flammen aufgeht: „Die Nazis warfen die Stühle aus der Synagoge und setzten sie in Brand. Von der Synagoge war nur noch die Mauer übrig. Ich war sprachlos. Mein Vater meinte zu einem Nazi, dass eines Tages die Juden das Gleiche mit unseren Kirchen machen würden. Da setzte der Nazi die Waffe an die Schläfe meines Vaters. Mein Vater entgegnete ihm, dass er ruhig schießen solle, aber dass er sich dann um seine Kinder kümmern müsse. Daraufhin ließ der Nazi die Waffe sinken“, erinnert sich die damals Fünfjährige.

Wie es in einem Kindergarten zur Zeit des Nationalsozialismus zugeht, erfahren Elaine Spreng und Anna Lindermeir im Kindergartenmuseum am Beispiel der Einrichtung in Heidelsheim.

Geleitet wird der Kindergarten von Diakonissen, unterstützt von Kinderhelferinnen des Bundes deutscher Mädel. Jüdische Kinder dürfen dort nicht betreut werden. Die Kinder erhalten stattdessen eine geschlechtsspezifische Erziehung und sollten körperlich ertüchtigt werden.

Im Oktober 1939 wird den Schwestern von Sancta Maria kurzerhand der Schulbetrieb untersagt und das Gebäude beschlagnahmt. In den Schulräumen entsteht ein Notaufnahmelager für Umsiedler und Flüchtlinge aus dem Sudetenland.

Die letzten Schülerinnen gehen 1940

Die letzten Schülerinnen müssen deshalb im November 1940 das Haus verlassen: Fotos halten den tränenreichen Abschied fest. Die damalige Schulleiterin Schwester M. Luitgardis Schindele setzt auf passiven Widerstand – und bleibt. Fortan bewohnen die Schwestern nur noch die erste Etage mit Küche und Kapelle, einige Schwestern erhalten Schlafstellen vor den Schulpulten, andere kommen in der Nachbarschaft unter.

Die ersten Umsiedler kommen Anfang 1940, sie ziehen 1942 weiter: „Wir hörten, dass einer Familie in Polen ein Geschäft zugewiesen wurde, aus dem die Eigentümer zwangsläufig vertrieben waren. Die Betten seien noch warm gewesen“, notierte Schwester Luitgardis in der Sancta-Chronik.

Im weiteren Verlauf wird das Haus zum „zivilen Hilfskrankenhaus“ der Fürst-Stirum-Klinik. „Die Räume wurden entwanzt und gereinigt, und die Schwestern stellten ihre Betten und Möbel zur Verfügung. Das Mutterhaus in Gengenbach schickte Krankenschwestern“, heißt es in der Chronik weiter.

Die Pflege der Kranken war schwer, bei Fliegeralarm müssen die Schwerkranken Tag und Nacht in den Keller getragen werden.

Unterkunft nach Bombenangriff

In den letzten Kriegs– und Nachkriegswochen erweist sich Sancta Maria als Fels in der Brandung: „Wir leben alle, Haus beschädigt, aber bewohnbar. Obdach für Unzählige. Mangel an Lebensmitteln. Brand um Brand“, schreibt die Oberin an das Mutterhaus in Gengenbach.

Nach dem schweren Bombenangriff kommen viele Bruchsaler aus der Nachbarschaft in der Schule unter. Vor allem aber flüchten sich bei Kriegsende viele Frauen und Mädchen aus Angst vor Vergewaltigungen durch die einziehenden Soldaten unter den Schutz der Schwestern von Sancta Maria.

Am 30. Oktober 1945 genehmigt die amerikanische Militärverwaltung die Wiedereröffnung der Haushaltungsschule mit Internat Sancta Maria und am 5. November 1945 werden nach mehr als fünf Jahren wieder die ersten Unterrichtsstunden in Sancta Maria erteilt.