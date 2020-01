Anzeige

Bruchsal, Schauplatz Huttenstraße: Mit 325 Unterstützungs-Unterschriften hat der Verein „Bruchsalia“ seine Forderung an die Bürgerstiftung untermauert, die künftige Fassade von Haus Nr. 15 mit weit mehr Rücksicht auf die denkmalgeschützte Umgebung zu gestalten. An der Baustelle trafen sich am Freitagabend Vertreter der Bauherrin und des Vereins „Bruchsalia“.

Vorsitzender Jochen Wolf übergab die Unterschriftenlisten an Gilbert Bürk, den Vorsitzenden des Vorstands der Bürgerstiftung. „Bruchsalia“ hatte nach dem Vortrag von Florian Jung über die Architektur der Huttenstraße und den Neubau damit begonnen, die Kritik von Bürgern am Projekt zu bündeln.

Gleichzeitig aktiv wurde in der vorigen Woche Bernd Doll. Er suchte den Ausgleich zwischen Forderungen der Architekturkritiker und den bisherigen Plänen. Dazu ließ sich der Aufsichtsratschef der Bürgerstiftung, offizielle Bezeichnung ist Kuratoriumsvorsitzender, Jungs Einwände erläutern und sprach mit den Planern der Bürgerstiftung.

Mehr zum Thema: Streit um Neubau in der Huttenstraße: Ex-Oberbürgermeister Doll greift als Schlichter ein

Doll: Bürgerstiftung ist zu Veränderungen am Bau in der Huttenstraße bereit

Der frühere Oberbürgermeister Doll erklärte dazu nun auf Anfrage, dass es die klare Bereitschaft der Bürgerstiftung gibt, Veränderungen am Bau vorzunehmen, sofern die Gesamtstatik des Projekts und die bisherigen Vergaben das zuließen. Man wolle die Sockelhöhe deutlich verringern. Die neuen 70 Zentimeter seien den Gebäuden in der Nachbarschaft angepasst.

Mehr zum Thema: Historiker kritisiert geplanten Neubau der Bürgerstiftung in der Bruchsaler Huttenstraße

Außerdem sollen Einrahmungen der Fenster (Faschen) entstehen, deren möglichst barocke Farbgebung noch besprochen werde. Die Fensterhöhen orientierten sich am Nachbarhaus Nummer 13. Die Lage der Fenster könne wegen der Raumplanung nicht verändert werden. Um sich an die Umgebung besser anzupassen, könne beim Neubau das Obergeschoss niedriger, der Dachüberstand korrigiert sowie Traufe und Gesims ebenfalls verändert werden.

Die Bürgerstiftung hat sich also bewegt, wo es möglich war Bernd Doll

„Die Bürgerstiftung hat sich also bewegt, wo es möglich war. Denn es ist ihr wichtig, welche Wirkung sie mit allen ihren Projekten auslöst“, fasst Doll die Ergebnisse zusammen, die er als Kompromiss im Machbaren ansieht. Er wolle sich auch dafür einsetzen, dass eine Darstellung dieser Pläne veröffentlicht wird.

„Bruchsalia“-Vorsitzender: Änderungen sind nur „Flickwerk“

Für Jochen Wolf sind das dagegen „kleine Änderungen am Erscheinungsbild. Flickwerk, das nicht dazu führt, dass das Gesamtbild Huttenstraße erhalten bleibt“. Es gehe nicht um eine Traufe etwas höher oder tiefer, sondern den Gesamteindruck. Also darum, ob sich der Neubau harmonisch einfüge. „Und zwar in die damalige Bauordnung von Balthasar Neumann“, wie Wolf betont.

Mehr zum Thema: Kommentar zum „Fall Huttenstraße“: Behutsamer Umgang mit dem alten Bruchsal

Ihm und auch Florian Jung gehe es um das Bruchsaler Erbe und die daran orientierten Wünsche vieler Bürger – und nicht um persönliche Einschätzungen eines Neubaus. Laut Wolf ließe sich erst von einem Kompromiss sprechen, wenn die Bürgerstiftung, auch was das Baumaterial betreffe, den „falschen Weg“ verlasse und eine neue Planung der ganzen Fassade vornehme.