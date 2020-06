Ende Juni beginnt auch in Bruchsal die Freibadsaison: Warum dauert es so lange?

Anzeige

Sehnsüchtig warten viele Menschen, dass die Freibäder wieder öffnen. Seit 6. Juni ist das auch erlaubt. Aber so schnell geht es nicht. Armin Baumgärtner, der Chef der Stadtwerke Bruchsal, erklärt, an was das liegt.

Seit 6. Juni dürften auch die Bruchsaler Bäder offiziell öffnen. Doch es dauert noch. Wann geht es los?

Baumgärtner: Wir wollen alle drei Bäder, das Sasch, sowie Obergrombach und Heidelsheim noch im Juni öffnen. Nächste Woche werden wir einen konkreten Termin nennen.

Warum geht es so lange?

Baumgärtner: Die Umsetzung der Landesverordnung ist schwierig. So programmieren wir im Moment ein Ticketsystem für alle drei Bäder, um den Einlass zu kontrollieren. Viele dachten ja, man könnte in einem Bad einfach den Schlüssel umdrehen und los geht es. Unsere Stadtwerke-Mitarbeiter gehörten aber zur kritischen Infrastruktur, sprich mussten besonders vor Corona geschützt werden. Andere waren in Kurzarbeit. Das Hochfahren nach dem Winter dauert immer vier Wochen, zum Beispiel bis die Becken gefüllt sind, die Technik hochgefahren ist, das Gesundheitsamt das Wasser kontrolliert hat…

Der Absatz an Privat-Pools steigt immens. Spüren Sie das auch? Und macht das womöglich die Bäder obsolet?

Baumgärtner: Ja, wir spüren das in unserer Wasserversorgung. Die Spitzenwerte haben sich massiv verschoben. Deswegen mussten wir zeitweise bei unserer Beckenbefüllung pausieren. Dass Bäder obsolet werden, glaube ich nicht. Kinder müssen schwimmen lernen. Außerdem gehört die Zusammenkunft im Bad zu unserer Kultur. Es gibt doch als Jugendlicher nichts Schöneres. Dieses Flair kann ein Privatpool nicht ersetzen.

Lohnt sich die Öffnung jetzt überhaupt noch für Sie?

Baumgärtner: Wir sind fernab irgendeiner Kostendeckung. Das ist klar. Der Aufwand ist um ein Vielfaches höher. Wir wollen unseren Kunden aber das Bade- und Urlauberlebnis bieten. Man muss auch an die Familien mit Kindern denken, die vielleicht keinen Garten haben. Dafür sind wir Garant.