Explosion im Wintergarten: Keine Anhaltspunkte für extremistische Motivation

Die unsachgemäße Lagerung von Chemikalien soll Ursache für die heftige Detonation in einem Bruchsaler Wohngebiet sein. Das ergaben erste Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal. Der 41-jährige Bewohner erklärte, er sei Hobbychemiker. Hierzu habe er frei erhältliche Chemikalien erworben, wovon ein Teil in einem Kühlschrank im Wintergarten in der Goethestraße gelagert war. Vorbehaltlich weiterer Untersuchungsergebnisse liege laut Polizei nahe, dass darin entstandenes Kondenswasser mit Natrium reagierte und zusammen mit den weiteren Stoffen eine heftige chemische Reaktion auslöste. Neben den Chemikalien hat die Polizei auch Softair-Waffen im Haus gefunden. Dafür benötigt man keinen Waffenschein.

Ermittlungen gegen 41-Jährigen

Die sichergestellten Chemikalien wurden von einer Fachfirma abtransportiert und einer fachgerechten Lagerung zugeführt, heißt es weiter. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Er hatte eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten und konnte nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen. Anhaltspunkte auf eine extremistische Motivation des Mannes haben sich bisher nicht ergeben.

So berichtet die Feuerwehr über den Einsatz:

„Explosion zerstört am frühen Donnerstagmittag Wintergarten eines Zweifamilienhauses. Zwei Bewohner werden bei Löschversuchen und durch den Brandrauch verletzt. Die Feuerwehr wird durch Feuer und Chemikalien gefordert. Am Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr Bruchsal mit dem Alarmstichwort „Rauch aus Gebäude“ in die Goethestraße gerufen.

Über Notruf wurde eine Explosion und ein Brand eines Wintergartens gemeldet. Aufgrund der Erkenntnisse wurde zur Unterstützung die Abteilung Heidelsheim sowie die Führungsgruppe alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort stand der Wintergarten bereits im Vollbrand. Ein Bewohner, welcher erste Löschversuche unternahm wurde dabei verletzt und bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Seine Ehefrau erlitt durch das Einatmen von Rauchgasen eine Rauchvergiftung.

Feuerwehr war mit 51 Einsatzkräften vor Ort

Unmittelbar begann die Feuerwehr mit der Bekämpfung des Brandes in Innen- und Außenangriff mit jeweils einem C-Rohr. Im Verlauf der Löscharbeiten wurden diverse Chemikalienbehältnisse gefunden, welche die Umwelt- und Strahlenschutzgruppe der Feuerwehr Bruchsal sowie zwei Fachberater Chemie aus Karlsdorf-Neuthard und Weingarten auf den Plan riefen. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle gesichert, ausgeleuchtet und der Polizei, welche die Ermittlungen aufnahm, übergeben. Die Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick sowie die Ordnungsamtsleiterin Jessica Deutsch machten sich vor Ort ein Bild über die Lage.

Die Feuerwehr war mit acht Löschfahrzeugen und 51 Einsatzkräften unter der Leitung von Feuerwehrkommandant Bernd Molitor und Abteilungskommandant Martin Schleicher im Einsatz. Zur Versorgung der Verletzten und Absicherung der Einsatzkräfte war der Rettungsdienst unter der Leitung von Organisationsleiter Wolfgang Göthel mit drei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug, sowie der SEG mit zwölf Kräften vor Ort. Die Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.“