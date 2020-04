Anzeige

Wie lebt es sich in Corona-Zeiten zu acht in einer etwa 65-Quadratmeter-Dachgeschosswohnung? Die Großfamilie Ehiosu-Ifonuku kann ein Lied davon singen. Aus Nigeria stammen die Eheleute, wohnen nun – nach Aufenthalten in Italien und im Ruhrgebiet– seit fünf Jahren in Oberhausen.

Von unserem Mitarbeiter Werner Schmidhuber

Als junge Leute haben sie das von Krisen geschüttelte und von Korruption ausgebeutete Land verlassen. Die viertmeisten Asylbewerber in Deutschland kommen aus Nigeria, sind auf der Flucht vor Verfolgung, Terroranschlägen und Gewalttaten, auf der Suche nach Sicherheit oder einem besseren Leben.

Auch interessant: Kitas bleiben wegen Coronavirus zu und viele Eltern verzweifeln

Selbstisolation zu acht in zwei Zimmern im Dachgeschoss

Am jetzigen Wohnort wird die Familie betreut von Inge vom Brocke, engagiert in der lokalen Initiative „Menschen für Menschen“, und von Gabriele (Gabi) Keller. In der schrägen Zwei-Zimmer-Wohnung mit kleiner Küche und Mini-Bad geht es beengt zu.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Im Wohnzimmer nächtigen die drei ältesten Jungs. Zwei weitere Brüder und das Mädchen füllen das elterliche Schlafzimmer. Im Bad gibt es eine Badewanne und ein Klo.

Für die Toilette gibt es einen Besetzungsplan

Um einen halbwegs geordneten Ablauf zu gewährleisten, musste sich die Mama einen ausgeklügelten Toiletten-Besetzungsplan einfallen lassen. Demnach gibt es an die Tür geheftete Betretungszeiten für die großen und kleinen „Geschäfte“.

Eine perfekte Organisation ist morgens notwendig. Im „Schichtbetrieb“ müssen die Hausaufgaben erledigt werden.

Das Hochzeitsbild der Glücklichen hängt im Wohnzimmer. Vater Franklin Ifonuku, 42 Jahre jung, arbeitet bei einem Sicherheitsdienst in Ludwigshafen. Dort kann er in einem Raum schlafen, denn zu Hause findet er keine Ruhe.

Auch interessant: Warum Pamela Reif von der Corona-Krise profitiert und ihre Mutter sich sorgt

Die Familie ging vor Corona in Mannheim zur Kirche

Ehefrau und Mutter Joy Ehiosu (40) verdient ein Zubrot als Reinemachefrau, zwei Stunden pro Tag in Kirrlach. Die Kinder sind zwölf, elf, zehn, acht, vier und drei. Wer sie sieht, mag sie sofort. Sie sind aufgeweckt, freundlich und fröhlich, spielen oft Fußball im Hof.

Ihr gemeinsamer Wunsch: Profifußballer werden. In Mannheim besuchen die acht Katholiken die Gottesdienste. In der dortigen Gemeinschaft fühlen sie sich aufgehoben.

Gabriele Keller und Inge vom Brocke helfen, wo immer Hilfe angesagt ist, etwa bei Behördengängen, beim „ganzen Papierkram“, bei der Wohnungssuche, bei der Abfassung von Bewerbungsschreiben, bei den Hausaufgaben. Gerne spielen die zwei Frauen auch mit den Kindern. Für den Kleinsten heißt jede weiße Frau „Gabi“ – wie seine erste weiße Bezugsperson Gabriele Keller.

Mehr zum Thema: Das Coronavirus verändert das Leben in der Familie

Mangels Führungszeugnis aus Nigeria nur Jahresverträge für Familienvater

Alle acht sprechen Englisch. Mutter Joy besucht derzeit einen Deutschkurs, die Kinder beherrschen die deutsche Sprache nahezu perfekt. Immer nur einen Jahresvertrag erhält Vater Franklin. Gerne hätte er etwas Festes, sagt er mit Bedauern. Doch dazu bräuchte er ein Führungszeugnis aus Nigeria.

Ein solches dort ausgestellt zu bekommen, sei ein Ding der Unmöglichkeit, meint Gabriele Keller. „Wir retten uns über die Runden, unser großes Problem ist die zu kleine Wohnung“, sagt das Familienoberhaupt. So hoffen sie alle auf die Hilfe, das Mitleid und Erbarmen von Bürgermeister Martin Büchner.