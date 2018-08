Fette Beute: Einbrecher klauen in Forst mehrere hundert Brillen

Anzeige

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in ein Brillengeschäft in Forst eingebrochen. Laut Polizei machten die Einbrecher fette Beute: Sie entwendeten mehrere hundert Brillen mit einem Gesamtwert von rund 40.000 Euro.

Nach den bisherigen Ermittlungen sollen die Einbrechern gewaltsam durch die Hintertür in das Brillengeschäft in der Kirchstraße im Forster Ortskern eingedrungen sein.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07251/7260 (Polizeirevier Bruchsal) oder unter 07251/7260 (Polizeiposten Karlsdorf)

(ots/bnn)