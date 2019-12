„Feuerstreiter – Wegbegleiter“: Film mit Bruchsaler Feuerwehrmann kommt ins Kino

Anzeige

Der Bruchsaler Feuerwehrmann Manuel Schmidt aus Heidelsheim hat im Sommer gemeinsam mit zwei Mitstreitern in voller Feuerwehrmontur die Alpen überquert. Der Film „Feuerstreiter– Wegbegleiter“ hat die Tour aufgezeichnet und kommt am Sonntag ins Bruchsaler Kino.

Von unserem Mitarbeiter Peter Ragge

Was für ein Gänsehautmoment: Vom Band kommt dramatische Musik, auf der Leinwand steht nur eine Zahl, schnell wechseln die Ziffern, immer höher, immer größer. Als sie fünfstellig wird, brandet Beifall auf, und je höher die Zahl steigt, umso mehr schwillt dieser Applaus an, bis sich großer Jubel Bahn bricht: 33.000 Euro – so viele Spendengelder für das Kinderhospiz Sterntaler haben drei Feuerwehrleute bisher gesammelt. Sie sind unter dem Titel „Feuerstreiter – Wegbegleiter“ zu einer Alpenüberquerung gestartet.

Film über Alpenüberquerung kommt ins Bruchsaler Kino

Vor Kurzem haben sie den Film über die besondere Wanderung in Mannheim vorgestellt und die Spendenhöhe veröffentlicht. Nun kommt der Film am Sonntag auch ins Bruchsaler Kino. Denn einer der drei Feuerwehrleute stammt aus Bruchsal, genauer gesagt aus Heidelsheim: Manuel Schmidt. Mit seinem Brettener Kollegen Konstantin Braun und dem Mannheimer Pascal Dieffenbach hat er die anstrengende Tour im Sommer gewagt.



Gleich zwei Mal vor ausverkauftem Haus im Mannheimer Cinemaxx lief der Film, den Marvin und Kevin Day über die Aktion gedreht haben. 190 Kilometer und 19.500 Höhenmeter absolvierten die drei Berufsfeuerwehrleute, die sich „Feuerstreiter“ genannt haben, binnen elf Tagen im Sommer, von Mittenwald bis Meran in den Alpen – und das in voller Einsatzkleidung. Zu ihren Helfern, „Wegbegleiter“ betitelt, zählten Marvin und Kevin Day.

Filmzeigt Berglandschaft im Kontrast zum kräftezehrenden Unternehmen

Marvin ist Personalfachmann, Kevin Sozialarbeiter. Aber die filmische Dokumentation lässt die Zuschauer mit der Überzeugung zurück, hier hätte ein großes Profi-Filmteam gearbeitet: Ob mit der Kamera oder einer Drohne eingefangen – der Streifen enthält beeindruckende Aufnahmen der fantastischen Berglandschaft ebenso wie packende Bilder der kräftezehrenden, emotionalen Seite dieses ungewöhnlichen Unternehmens.

Wir haben von Tag zu Tag gemerkt, dass uns die Kräfte immer mehr verlassen

Konstantin Braun, Feuerwehrmann aus Bretten

Sie führte die drei Männer ganz an ihre Grenzen. „Wir haben von Tag zu Tag gemerkt, dass uns die Kräfte immer mehr verlassen“, gesteht Konstantin Braun, der die Idee hatte, rückblickend. In der Einsatzkleidung zu laufen, sei „dermaßen ein Kraftakt“ gewesen, den man sich nicht vorstellen könne. Sie seien abends „komplett entwässert und fertig“ gewesen – und hätten sich immer wieder neu motiviert. „Die Aufgabe, für die wir es gemacht haben, war der Antrieb, wir haben als Team zusammengehalten, nie aufgegeben“, ergänzt der Heidelsheimer Manuel Schmidt.

„Es war unheimlich schwer, mit denen mitzuhalten“, hat auch Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht bekannt. Er war bei der Premiere des Films in Mannheim dabei und er hatte im Sommer – wie drei Mitarbeiter seines Dezernats – Urlaub genommen, um vier Etappen mitzulaufen. Der Film, so Specht, hätte einen Preis beim Filmfestival verdient.

Spenden gehen an das Kinderhospiz Sterntaler

Karl F. Mayer, Vorsitzender des Mannheimer Stadtfeuerwehrverbandes, der die drei Feuerstreiter mit seinen Kontakten unterstützt hatte, steuert noch 3.000 Euro an Spenden bei. „Eine unglaubliche Summe“, freut sich Anja Hermann, Geschäftsführerin vom Kinderhospiz Sterntaler, über die hohe Spende, für die es im voll besetzten Kino euphorischen Beifall gibt. „Das Geld ist für uns ziemlich wichtig – aber noch wichtiger ist die Botschaft von Teamgeist, von Hilfe, von Zusammenhalt“, dankt sie.

Die Feuerstreiter hätten auch geholfen, das Kinderhospiz und seine Arbeit bekannt zu machen. „Wo Kameraden Freunde sind, ein solcher Kraftakt auch gelingt“, reimt Sterntaler-Sprecher Linnford Nnoli: „Man hat die Alpen überquert, damit die ganze Zunft geehrt, ignoriert der Mühsal Wunden, sich für den guten Zweck geschunden“, so Nnoli: „Solange es solche Helfer gibt, hat auch die Menschlichkeit gesiegt“.

Der Film läuft am Sonntag, 8. Dezember, um 17.30 Uhr und um 19.30 Uhr im Bruchsaler Cineplex. Auch hier geht der Erlös an das Kinderhospiz Sterntaler. Die Firma Tratega Automobile aus Helmsheim hat zugesagt, die Kinoeinnahmen zu verdoppeln.