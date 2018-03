Feuerwehr kämpft stundenlang gegen die Flammen

Die Bruchsaler Feuerwehr war am Freitag bis zum Abend im Großeinsatz. Gegen 16.30 Uhr wurde sie zu einem Brand in die Halle 1 der Sita-Müllsortieranlage in die Lußhardtstraße gerufen. Dort war ein Berg aus Wertstoffmüll in Brand geraten, aus ungeklärter Ursache. Möglicherweise hat sich der Müll selbst entzündet. Gegen 20 Uhr dauerte der Einsatz noch an.