Feuerwehreinsatz in Hambrücken: Rauchentwicklung im Kindergarten

Am Dienstag musste die Feuerwehr in Hambrücken gegen 10.30 Uhr in Richtung eines Kindergartens ausrücken. Von dort war ein möglicher Brand gemeldet worden. Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. In den Innenräumen hatte sich bereits Rauch entwickelt.

Nach nur sechs Minuten konnten die Feuerwehrleute einen defekten Wäschetrockner als Ursache des Rauchs ausmachen. Es entstand kein Schaden, die Räume im Kindergarten müssten lediglich noch etwas gelüftet werden, erfuhren die BNN von der Polizei.

