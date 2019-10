Flugtaxis: Hersteller geben Gas

Der Rundflug dauerte nur eine Minute. Er könnte jedoch der Auftakt für regelmäßigen Lufttaxi-Verkehr gewesen sein. Ein Flugtaxi des Bruchsaler Herstellers Volocopter hat am Dienstag einen bemannten Testflug in Singapur erfolgreich absolviert. Am selben Tag kündigte das Konkurrenzunternehmen Lilium an, eine zweite Fabrik für Flugtaxis in Weßling bei München zu bauen. Dort sollen ab 2025 jährlich mehrere hundert vollelektrische, senkrecht startende Jets produziert werden.

Von Zubaidah Jalil, Christoph Sator, Roland Losch und Daniel Gräber

In Singapur drehte der Volocopter über dem Hafen Marina Bay der Millionen-Metropole eine etwa Runde und landete dann wieder sicher. An Bord war ein Pilot, aber noch kein Passagier. Ziel des Unternehmens aus Bruchsal ist es, 2021 in Singapur mit kommerziellen Flügen zu starten.

In dem südostasiatischen Stadtstaat sind eine Route vom Flughafen ins Bankenviertel im Gespräch, vor allem für Geschäftsleute, sowie eine Strecke für Touristen, die aus der Innenstadt auf die Insel Sentosa wollen. Singapur wäre das erste Land weltweit, das den regulären Betrieb von Flugtaxis erlaubt. Von offizieller Seite gibt es jedoch noch keinen Zeitplan dafür.

Der Volocopter 2X besteht aus Karbonfasern und sieht aus wie eine Mischung aus kleinem Hubschrauber und großer Drohne. Er fliegt mit 18 Rotoren. Angetrieben wird er elektrisch mit einer Batterie.

Today, at exactly 12:01 pm in #Singapore, we took off for the first piloted Volocopter flight in the city center of a #megacity.

What a day for Urban Air Mobility!

Stay tuned for the full footage and press release! #VolocopterFliesSingapore #eVTOL #UAM #mobility #innovation pic.twitter.com/TYkwB8DJK0

— Volocopter (@volocopter) October 22, 2019