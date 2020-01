Frank Burkard: „Wir brauchen keine Nachhilfe in Sachen Klimaschutz“

Anzeige

So schmissig der Kronauer Musikverein den Radetzkymarsch interpretierte, so kurzweilig gestaltetete sich der Kronauer Neujahrsempfang. Den lokalpolitischen Parforceritt durchs vergangene und das laufende Jahr grenzte Bürgermeister Frank Burkard auf genau eine halbe Stunde ein. Danach gab es den obligatorischen Anschnitt der Neujahrsbrezel und dann viel Platz fürs Beisammensein und Gespräche.

2020 – das Jahr der Fertigstellungen

Über 250 Gäste flanierten über den roten Teppich, holten sich die Neujahrswünsche bei Bürgermeister und Schornsteinfeger persönlich ab, bevor Burkard in medias res ging. Von der Aufbruchstimmung der 1920er-Jahre konnte der Kronauer Verwaltungschef 100 Jahre später wenig spüren. Umso mehr seien die Gemeinden gefordert, einen entschiedenen Zukunftskurs einzuschlagen. „Das Jahr 2020 ist das Jahr der Fertigstellungen.“ So werde das wichtigste Projekt, der Neubau des sechsgruppigen Kindergartens St. Franziskus, bald fertig. „Und zwar im Zeit- und Kostenrahmen“, so Burkard stolz. Ebenso wird das Feuerwehrhaus fertig, „ein Meilenstein, der uns etwas wert sein muss“.

Parkplätze für Pendler am Bahnhof?

„Wir brauchen Sozialwohnungen“, befand er mit Blick auf die Auflösung der Flüchtlingsunterkünfte in Kislau. Der Bau in der Bahnhofstraße sei günstiger und biete bessere Chancen für eine gelingende Integration, warb Burkard. Noch dazu könne dann auf dem freiwerdenden Gelände über einen dringend notwendigen Pendlerparkplatz für den Bahnhof verhandelt werden.

Zwei Millionen Euro für Kinderbetreuung

Baustellen allerorten also: Mit dem Anbau der Mensa bei der Erich-Kästner-Schule werde im Frühjahr begonnen. Gebraucht und gebaut werde auch ein neuer Bauhof. Was die Kronauer Finanzen freilich vor immense Herausforderungen stellt. Explodierende Kosten seien für die Kommunen kaum noch zu managen, so Burkards Einschätzung. Allein zwei Millionen Euro jährlich gebe Kronau künftig für die diversen Kleinkindbetreuungen aus. Ausgerechnet in diese Zeit fällt nun die zwingende Umstellung des kommunalen Haushalts auf die Doppik. Sie verlangt, dass die Abschreibungen voll erwirtschaftet werden. „Ich mache mir ernsthaft Sorgen, dass wir ab 2022 den Haushalt nicht mehr ausgleichen können.“ Die Ansiedlung des großen Penny-Logistikzentrums an der Autobahn sei auch vor diesem Hintergrund wichtig, befand der Bürgermeister. Man erwarte von dort dreimal so viel Gewerbesteuer wie vom heutigen Spitzenzahler der Gemeinde. Außerdem entstünden 450 Arbeitsplätze und „als Beifang die neue Rettungswache des Roten Kreuzes“. „Damit verkürzt sich die Hilfsfrist für die Kronauer auf unter fünf Minuten.“

Windpark? Chancen stehen „fifty-fifty“

Burkard geißelte das Verhalten der Firma Interroll, die kurzfristig von ihren Erweiterungsplänen abgesprungen sei. „Es gelten hier unsere Spielregeln“, stellte Burkard auch im Zusammenhang mit den geplanten Windrädern an der A5 klar. „Die Chance, dass der Windpark kommt, sehe ich bei fifty-fifty.“ Kronau bemühe sich darum, eine Höhenbegrenzung der Windräder zu erreichen. Und: „Wir brauchen keine Nachhilfe in Sachen Klimaschutz“, rief er in den Saal mit Verweis auf Nahwärmenetze oder diverse Fotovoltaikanlagen.

Wappenstreit: Der Stern zeigt nach oben

Der Rechtsstreit um den Edeka-Markt, die neue Grillhütte, die Gestaltung des Dorfmarktes, Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt oder die Umgehungsstraße waren weitere Themen seiner Rede. Und: Der quasi jahrhundertealte Wappenstreit ist beigelegt, verkündete Burkard stolz. Das Kronauer Wappen hat nun endlich ein festgelegtes Design. Der Stern zeigt wieder nach oben. Die eigentlich nicht gestattete Krone wird von den Kronauern weiterhin verwendet.