Frischer Wind fürs Städtische Museum Bruchsal

Anzeige

Regina Bender ist die neue junge Leiterin des Städtischen Museums Bruchsal. Die 29-Jährige möchte in ihrer Heimatstadt behutsam neue Konzepte von Ausstellungspräsentation umsetzen. Anhand von ausgewählten Exponaten soll Geschichte für alle Altersgruppen mehr erzählt werden.

Das Städtische Museum Bruchsal ist ein weniger bekanntes Geschichtsbuch. Es ist im Schloss untergebracht und teilt sich die Aufmerksamkeit der Besucher mit gewichtigen Nachbarn: Barocke Prunkräume und Beletage sowie das Deutsche Museum für Musikautomaten haben ihre eigene, starke Ausstrahlung. Das Städtische Museum im dritten Obergeschoss verfügt seinerseits über viel Platz und aussagekräftige Exponate. Und die neue 29-jährige Leiterin Regina Bender ist angetreten, die Präsentation behutsam aufzufrischen.

Junge Museumschefin

„Das ist eines meiner Lieblingsstücke“, sagt Bender und zeigt auf eine Pendeluhr aus Nussbaumholz und mit vergoldeten Messingapplikationen. „Sie stammt vom Bruchsaler Hofuhrmacher Franz Anton Könner. Mit diesem wunderschönen und wertvollen Exponat von 1770 lässt sich die Geschichte eines feinen Handwerks am Hof des Fürstbischofs erzählen“, meint die Museumschefin.

Auch interessant: Die besten Museen in der Region

Damit bring sie eine Leitlinie auf den Punkt: Künftig sollen zentrale Museumsstücke herausgestellt und ihre Geschichte informativ-locker nahe gebracht werden. An einigen Stellen des örtlichen Museums passiert das schon ansatzweise.

Noch von Sammlung geprägt, wenig inszeniert

Gleichzeitig ist das Museum noch geprägt von früheren Bestrebungen, möglichst viel aus der Sammlung nebeneinander auszustellen. Stücke aus der Römerzeit und dem Mittelalter oder zahlreiche Münzen und Briefmarken stehen für das alte Konzept der Fülle. „Wenn wir dabei etwas verändern, dann mit Sinn und Verstand, nicht mit dem Konzept einer Umwälzung. Auch die Vitrinen sind nicht die neuesten, aber sie funktionieren“, stellt Bender fest.

In der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte fand sie bereits eine moderne Fortentwicklung vor. Dort wird der Alltag in der Steinzeit mit einem pfiffigen Jungen namens Michi nahegebracht. Mammutzähne oder charakteristische Tulpenbecher der Michelsberger Kultur sind schon von Thomas Adam in ein erzählendes Umfeld eingebettet worden.

Besucherbefragung und mehr Werbung

Seit Oktober führt Regina Bender auf einer halben Stelle das städtische Museum. Dafür bringt sie jede Menge an Ausbildung und Herzblut mit. Die 29-Jährige ist in Büchenau aufgewachsen und legte am Justus-Knecht-Gymnasium das Abitur ab. Privat besuchte sie seit jeher gern Museen und machte Führungen zu den Musikautomaten. „Das Berufsfeld Museum kam mir dann im Laufe des Studiums in den Blick, unter anderem durch einen Job im Werksmuseum von SAP Walldorf.“ Bender studierte in Heidelberg Philosophie, Kunstgeschichte, Kulturwissenschaften und Romanistik.

Auch interessant: Im Bruchsaler Schloss stehen Lego-Meisterbauten vom Schiff bis hin zu Star Wars

In „ihrem“ Museum lässt sie Besucher kleine Fragebögen ausfüllen und beobachtet selbst, wer wo gern stehen bleibt. Bender hat Ideen für mehr Werbung, um das Städtische aus einer Art Dornröschenschlaf zu wecken. Außerdem sollen langfristig die Abteilungen über das Zuchthaus und die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ergänzt werden durch den Blick auf die heutige Stadt und ihre Stadtteile.

Regionale Ausstrahlung

Die regionale Verknüpfung besteht zudem durch wertvolle Funde aus Waghäusel und Langenbrücken. Wer barocke Schlossräume und Musikautomaten schon gut kennt, findet im Städtischen Museum schon jetzt einiges zum Entdecken. Und wird in den nächsten Jahren wohl frischen Wind spüren.

Das Städtische Museum Bruchsal im Schloss ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet; montags nur an Feiertagen. Im Eintrittspreis von acht Euro sind Besuche aller Museen im Schloss enthalten.