Geldautomat in Bruchsal gesprengt

Ein lauter Knall, dann ging alles ganz schnell: Zurück blieben nur einige wenige Geldscheine, ein großes Trümmerfeld und ein komplett zerstörter Geldautomat.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Kammerforststraße in Bruchsal.

Dutzende Notrufe gingen anschließend bei der Polizei ein; Anwohner berichteten von einer starken Rauchentwicklung und einer Explosion, die – weithin hörbar – durch Bruchsal hallte. Mehrere Streifenwagen der Polizei, die Feuerwehr Bruchsal und Kräfte der Kriminalpolizei Karlsruhe trafen wenig später am Tatort ein.



Dieser wurde weiträumig abgesperrt und von der Feuerwehr ausgeleuchtet, während die Polizei Spuren sicherte. Offenbar war auch ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz.

Der Geldautomat steht bereits seit einigen Jahren in einer kleinen Überdachung in der ersten Parkreihe der Pflanzen- und Gartenwelt Mauk. Direkt nebenan befinden sich weitere Geschäfte, ein Burger King und der Media Markt.

