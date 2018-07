Am Lußhardtsee in Kronau sind am Sonntagnachmittag Badegäste von einem Gewitter überrascht worden. Der Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe berichtet von mehreren eingehenden Notrufen, die eine Wasserrettung auslösten.

Gegen 15.45 Uhr zog das kurze, aber heftige Gewitter mit Starkregen über Kronau auf. Zu dem Zeitpunkt befanden sich laut Angaben rund 200 Badegäste am Lußhardtsee, so Fabian Geier, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands auf Nachfrage der BNN. Die Freiwillige Feuerwehr Kronau und die DLRG Bezirk Karlsruhe rückten mit 55 Einsatzkräften aus.

Panik durch schnell aufziehendes Gewitter

Durch das schnelle und überraschende Aufziehen des Gewitters seien einige Badegäste in Panik geraten und hätten nach Hilfe geschrien, so Geier. „Es war eine undurchsichtige Lage“, sagt der Pressesprecher, zunächst sei unklar gewesen, ob es alle Badegäste rechtzeitig aus dem Wasser geschafft hätten.

Schlechte Sicht für die Taucher

Der See wurde von den Einsatzkräften komplett geräumt und durchsucht, gegen 18.30 Uhr musste der Einsatz jedoch wegen schlechter Sichtbedingungen der Taucher abgebrochen werden. Der Feuerwehr liegen keine Hinweise auf vermisste Personen vor.

Feuerwehr geht von keinen Vermissten aus

Zu 99,9 Prozent könne man davon ausgehen, dass sich keine Personen mehr im See befanden, so Geier. Nach Ende des Einsatzes seien keine Autos mehr auf dem Parkplatz gewesen und keine Handtücher oder andere Dinge mehr am Ufer gelegen, die Einsatzkräfte durchsuchten den Bereich des Sees weiträumig. Auch in den umliegenden Polizeistellen seien keine entsprechenden Vermisstenmeldungen eingegangen.

Kronaus Bürgermeister Frank Burkard und Andreas Henninger vom Ordnungsamt waren am Sonntagnachmittag auch vor Ort und machten sich ein Bild von der Lage.