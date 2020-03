Globus in Wiesental stellt klar: Keine Tumulte an den Kassen

Anzeige

Keine Tumulte, alles läuft geordnet – das meldet das Einkaufszentrum Globus in Wiesental auf BNN-Nachfrage. Nachdem sich eine Nachricht im Internet verbreitet hatte, dass es angeblich zu Ausschreitungen gekommen sein soll, stellt Globus klar: „Diese Meldungen entbehren jeder Grundlage.“

Von unserem Mitarbeiter Kurt Klumpp

Das sagt Isabel del Alcazar von der Globus-Pressestelle, sowohl für den Markt in Wiesental als auch in Hockenheim.

Es gelten allerdings gewisse Vorsichtsmaßnahmen: Die Bitte, sich und andere zu schützen, wird mit dem Hinweis verbunden, möglichst Abstand im Markt zu halten. Das werde von den Kunden vorbildlich eingehalten. Aus diesem Grund und zur besseren Durchlüftung seien die Markttüren auch weit geöffnet.

Alle Informationen gibt es auf bnn.de/coronavirus

Geschlossen sind neben verschiedenen Geschäften in der Shop-Zone auch das Restaurant und der Raucher-Pavillon mit seinem Biergarten, wobei jedoch Speisen und Getränke zum Mitnehmen eingekauft werden können.

Regale seien voll

Ähnlich sieht es in weiteren Supermärkten aus. Die meisten Kunden halten sich mittlerweile an die Vorsichtsmaßnahmen. Die Regale sind voll.

Wie wir über die Auswirkungen des Coronavirus berichten

Auf bnn.de berichten wir zurzeit verstärkt über die wichtigsten Entwicklungen rund um Corona in der Region rund um Karlsruhe, Bretten, Pforzheim, Rastatt und Bühl. Jeden Tag schränken Kliniken die Besuchszeiten ein, Schulen schließen, Firmen schicken Mitarbeiter nach Hause. Es ist selbst für unsere Redaktion zeitweise schwierig, den Überblick zu behalten. Deshalb filtern wir für unsere Leser aus der Flut an Informationen, welche der vielen Corona-Meldungen wichtig sind – unter anderem in dieser Übersicht.

Alle Informationen prüfen wir, um keine Falschinformationen zu verbreiten. Viele Menschen, auch in unserer Redaktion, machen sich ohnehin Sorgen. Wir möchten sie informieren und nicht verunsichern.

Zwei unserer Kollegen befassen sich ausschließlich mit dem Thema Corona – als unsere internen Experten. Viele weitere BNN-Redakteure recherchieren täglich zu den Auswirkungen von Covid-19 in den Städten und Gemeinden der Region. Unsere Autoren sprechen mit Entscheidern in den Landratsämtern, Krankenhäusern und in Firmen. Gleichzeitig telefonieren sie (Betroffene treffen wir derzeit nicht persönlich) mit Menschen, die Cafés schließen, Veranstaltungen absagen oder zu Hause bleiben müssen.

So möchten wir dazu beitragen, dass Menschen in der Region sich auf dem aktuellsten Stand halten können, um die richtigen Entscheidungen für ihren Alltag und ihre Gesundheit zu treffen.