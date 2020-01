Gochsheim und sein ewiger Schutthaufen: Wer kümmert sich um das abgebrannte Haus in der Ortsmitte?

Anzeige

Diese Geschichte mutiert zu einer unendlichen: Noch immer „ziert“ der Schutt eines abgebrannten Hauses die Gochsheimer Ortsmitte. Barbara Burg und weitere Anwohner finden: „Es reicht.“ Sie wollen nun den Druck auf das Landratsamt erhöhen.

Sie verteilen Flyer und sammeln Unterschriften. Ihr Vorwurf: Das Landratsamt habe sich seit Jahren von wechselnden Grundstückseigentümern „am Nasenring durch die Arena ziehen zu lassen“. Zuletzt wurde eine angesetzte Zwangsversteigerung des belasteten Grundstücks in der Gochsheimer Hauptstraße abgesagt. Burg, Initiatorin des Flugblatts, fordert nun auch vom Regierungspräsidium als Rechtsaufsichtsbehörde ein Eingreifen.

Zwangsversteigerung abgesetzt

Jörg Menzel, Umweltdezernent im Landratsamt, kann den Unmut in Teilen nachvollziehen: „Es geht uns selbst nicht schnell genug.“ Von einem Vertreter des Eigentümers habe man sich versichern lassen, dass das Grundstück abgeräumt werde.

Danach wurde die bereits angesetzte Zwangsversteigerung am Amtsgericht abgesetzt. „Kontakte mit dem Landratsamt in dieser Angelegenheit sind bislang so wirkungslos geblieben wie das „Pfetzen ins Horn eines Ochsen“, kritisiert hingegen Burg. Auch nach vier Jahren seien mögliche juristische Schritte offensichtlich unterblieben, vermutet Burg.

Muss am Ende der Steuerzahler ran?

Weil der Vertreter des Grundstückseigentümers seine Zusagen gebrochen habe, habe das Landratsamt weitere juristische Schritte eingeleitet, entgegnet Menzel. Die Gochsheimer Initiative findet aber, man laufe Gefahr, dass die Kosten irgendwann an der Allgemeinheit hängen blieben, so Burg. „Genau das gilt es zu verhindern“, so Menzel, dass am Ende der Steuerzahler dran ist. Daher agiere man in der komplizierten Angelegenheit durchaus mit Bedacht, versichert er.

Keine Altlasten im Keller

Ein weiterer Kritikpunkt der Initiative: Man wisse nicht, ob sich möglicherweise im Keller des abgebrannten Gebäudes weitere Altlasten befinden. Dem widerspricht Menzel, von den BNN damit konfrontiert: „Von dem Schutt geht keine Gefahr aus“, bestätigt der Vertreter des Landratsamts wie bereits schon vor Jahren. Kraichtals Bürgermeister und der Gemeinderat seien aufgefordert, gegenüber Landrat Christoph Schnaudigel und Regierungspräsidentin Sylvia Felder entschiedener aufzutreten, fordern die Gochsheimer Initiatoren.

Das Rathaus scheue sich, das Landratsamt offensiver anzugehen, vermutet Burg. Ohne verstärkten öffentlichen Druck dümpele die Angelegenheit auf den Schreibtischen der Verwaltung vor sich hin. Burg: „Wir wollen den unerfreulichen Zustand aber nicht weitere Jahre verwaltet, sondern in diesem Jahr endlich beseitigt wissen.“

Auch bei der Rundschau ist der Schutthaufen zum Dauerbrenner mutiert. Mehrfach wurde berichtet. Versuche, den Besitzer oder Angehörige zu erreichen, liefen ins Leere. Erfreuliche Schlagzeilen gab es zuletzt, als ein verschwundenes historisches Schild im Depot der Stadt wieder auftauchte.

