Schwimmbad-Einbrecher in Graben-Neudorf und Waghäusel

Derzeit noch unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Freibad in Graben-Neudorf eingebrochen. Dies teilt die Polizei mit. Bereits am Montag waren Einbrecher im Rheintalschwimmbad in Waghäusel aktiv. Dort verursachten die brachialen Verbrecher vor allem hohen Sachschaden.

Über den Zaun auf das Gelände

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren Einbrecher laut Polizei im Freibad in der Graben-Neudorfer Tullastraße aktiv. Sie stiegen nach bisherigem Ermittlungsstand über den Zaun auf das Gelände, brachen in das Schwimmbad-Kiosk ein und im Inneren einen Tresor auf. Aus dem Tresor klauten die Unbekannten dann mehrere hundert Euro Bargeld. Den bei dem Einbruch entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei ebenso hoch.

Zweiter Einbruch in Waghäusel

Bereits am Montag, 16. Juli, waren Schwimmbadeinbrecher in Waghäusel aktiv. Dort wurde der Kiosktresor im Rheintalschwimmbad aufgebrochen. Die Einbrecher stahlen Bargeld und hinterließen gewaltigen Sachschaden in höhe von geschätzten 10.000 Euro, meldet die Polizei. Derzeit wird geprüft, ob es sich bei den Einbrechern um dieselben Täter handeln könnte.

Haben Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit den Einbrüchen zusammenhängen könnten? Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07256/93290

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4012533