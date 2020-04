Großbrand in St. Leon-Rot: Papierstapel in Recycling-Firma stehen in Flammen

Anzeige

In St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) ist am späten Donnerstagnachmittag in einer Recycling-Firma ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Papierstapel brannten lichterloh. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte Schlimmeres verhindern.

Das Feuer brach laut BNN-Informationen um 17.20 Uhr aus. Zahlreiche Rettungskräfte aus St. Leon-Rot un der Umgebung sind in der Lanzstraße im Einsatz, um das Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Rauchwolke war bis nach Bruchsal zu sehen. Den Einsatzkräften gelang es, dass das Feuer nicht auf die benachbarte Lagerhalle übergriff.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den späten Abend hinein. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dieser Artikel wird aktualisiert