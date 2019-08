Großbrand in Wiesloch – Warnung an die Bevölkerung

Anzeige

Großbrand auf einem Wertstoffhof: Seit ein Uhr am Dienstagmorgen kämpfen Einsatzkräfte in Wiesloch gegen ein Feuer. Dort war laut einer Mitteilung der Mannheimer Polizei ein Mulch- und Komposthaufen sowie daneben abgelagertes Holz auf einer geschätzten Fläche von 40 mal 100 Meter in Brand geraten. Die Ursache ist noch nicht bekannt.

Die Behörden bitten die Bevölkerung in Wiesloch, Walldorf und St. Leon Rot, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. In der Nacht wurden bereits die Warnapps Nina und KatWarn ausgelöst.

Feuerwehr dämmt Großbrand in Wiesloch ein

Die Feuerwehr hatte in der Nacht verhindern können, dass das Feuer auf Gebäude übergreift. Ein Bagger zog den Abfallhaufen auseinander. Die Einsatzkräfte entschlossen sich schließlich, den Abfalls kontrolliert abbrennen zu lassen.

Die Rheintalbahnstrecke, die neben dem Wertstoffhof verläuft, war von dem Brand nicht betroffen.

BNN