Grundschüler entdecken Schlange im Klassenzimmer

Ein ungebetener Gast hat im Montag in der Grundschule in Zaisenhausen (bei Kraichtal) für viel Aufregung gesorgt: Die Grundschüler entdeckten am Mittag eine grüne Schlange in ihrem Klassenzimmer.

Ganz schön mutig: Laut Angaben der Polizei fingen die Schüler gemeinsam mit ihrer Lehrerin das etwa 50 Zentimeter lange Tier in zwei Eimern ein und informierten im Anschluss die Polizei.

Ein hinzugerufener Tierpfleger identifizierte den schlängelnden Eindringling schließlich: Bei der Schlange handelte es sich um eine Grasnatter. Diese Art ist ungiftig und deshalb relativ ungefährlich. Wie die Schlange, die eigentlich nur in den USA beheimatet ist, in das Klassenzimmer im Erdgeschoss der Schule geraten ist, ist laut Polizei aber unklar.

(ots/bnn)