Heiter bis nachdenklich: Das sind die kulturellen Höhepunkte in und um Bruchsal

Der Kulturkalender für das laufende Jahr ist picke-packe voll, 2020 ist nicht nur der Start in ein neues Jahrzehnt, sondern auch ein echtes Festjahr mit reichlich Jubiläen, kulturellen Höhepunkten und Gedenkveranstaltungen zwischen Bruchsal und Waghäusel, zwischen Kronau und Kraichtal. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf einige Veranstaltungs-Höhepunkte, der keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Jubiläen

Heidelsheim feiert 1250-Jähriges. Das große Festwochenende steigt ab dem 17. Juli. „Damit knüpft man nahtlos an die 1250-Jahr-Feier von Helmsheim an“, erklärt Bruchsals Kulturamtschef Thomas Adam. „Das geschichtliche Interesse in beiden Orten ist groß, die Dorfgemeinschaft lebt ihre Geschichte.“

Genauso alt ist Menzingen. Die Kraichtaler haben sich bereits mit ihrem Neujahrsempfang eingestimmt. Und auch hier soll nicht gekleckert, sondern geklotzt werden mit Festsonntag am 24. Mai und Umzug, mit Konzerten und Ausstellungen.

Nicht zuletzt werden Zeutern und Ubstadt 1250 Jahre alt. Die Gesamtgemeinde feiert wiederum ihr 50-jähriges Bestehen unter anderem mit einem Festakt am 1. April.

Gedenken

Vom heiteren ins ernste Fach muss man 2020 auch immer wieder wechseln. Denn es jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 75. Mal. Am 27. Januar laden die Stadt, die christlichen Gemeinden und die Badische Landesbühne zu einer Veranstaltung vor dem Feuerwehrhaus.

Im Anschluss zeigt die BLB das Stück „Auschwitz meine Liebe“. Außerdem wird am 2. Februar der Bombardierung Büchenaus oder auch Neuthards und am 1. März der Bombardierung Bruchsals gedacht. „Dass dieses Kapitel ein wichtiges Thema der Stadtgeschichte ist, sieht man nicht zuletzt an der regen Diskussion über die Nachnutzung des alten Synagogen-Geländes“, erklärt Adam.

Er hat einen Veranstaltungsflyer zu diesen Gedenktagen aufgelegt. So holt der Jazzclub für den 22. Oktober das Giora-Feidmann-Sextett nach Bruchsal, um dem 80. Jahrestag der Deportation der badischen Juden ins KZ nach Gurs zu gedenken.

Musik

Das Bruchsaler Schloss ist gerade im Sommer die beste Kulisse für große Open-Air-Konzerte. So hat sich unter anderem Sarah Connor für den 12. Juni angekündigt.

Die Badische Landesbühne kennt auch die Vorzüge der barocken Kulisse und lädt zum Theatersommer. Apropos Kulisse: Auch die Waghäuseler Eremitage ist nun zum zweiten Mal Veranstaltungsort eines großen Musikfestivals namens Zucker, Wag und Häusel vom 20. bis 24 Mai.

Schlagersängerin Beatrice Egli gehört zum Programm ebenso Nico Santos, Max Mutzke oder die Gruppe Moop Mama. „Das ist mit Abstand die größte Veranstaltung für die Stadt“, freut sich Waghäusels Kulturchef Tobias Mahl.

Auch der Gemeinderat stehe hinter dem Festival und hat für die kommenden Jahre bereits grünes Licht gegeben. Etwas gediegener geht es sicher eine Woche zuvor in Bruchsal zu: Am 16. und 17. Mai feiert der Chorverband – natürlich musikalisch – sein 100-Jähriges.

Theater

Beim Theater denkt man automatisch an die Badische Landesbühne, wenngleich es in Bruchsal und im gesamten nördlichen Landkreis auch sehr engagierte Amateur-Theater-Gruppen gibt. Die BLB aber wird in diesem Jahr 70 Jahre alt, zeigt sich aber doch recht junggeblieben: Vom 25. bis 28. März steigt das „theater-treppab-Festival“ vor allem für die jungen Theaterfreunde. Den Theatersommer bestreitet man mit der Komödie „Das Sparschwein“ und einem Kinderstück.

Allerlei

„Das wird ein großes Familienwochenende für Bruchsal.“ Thomas Adam wirbt für den 30. April bis 3. Mai. Dann steigt das mittelalterliche Bergfried-Spectaculum in Bruchsal, und zufällig ist sonntags Sommertagszug.

„Das zieht Familien aus der gesamten Region an“, ist sich Adam sicher. Das Wild-50ties-Festival am 25. und 26. Juli in Waghäusel ist eher was für die Freunde von Rock’n’Roll und Foodtruck-Kost. Und in Kraichtal freut man sich bereits im Mai auf die „Eröffnung“ neuer Wanderwege auf über 100 Kilometern.

