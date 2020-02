Hellau-iaaa: Beim Ubstadter Umzug tanzen Narren fröhlich im Regen

Anzeige

Tanzen auf den Straßen, mitsingen und Helau-iaaa-Rufe: Das hilft perfekt, um selbst bei kräftigem Regenwetter den Ubstadter Fastnachtsumzug zu einem fröhlichen Ereignis zu machen. Dicht gedrängt stehen Tausende in den Gassen des Orts, um 57 Zugnummern zu empfangen und zu feiern.

Farbenprächtig und mit viel Musik zeigten sich die Teilnehmer aus den Teilorten Ubstadt-Weihers und der näheren Umgebung. Kreativ maskiert waren auch die Zuschauer aus allen Generationen.

„Zug der Gaudi“ ist traditionell nass

„Irgendwie kommt’s jedes Jahr so“, meint Melanie. Immerhin hat sie sich gut eingestellt auf den Regen und die Kälte. In der Oberen Straße von Ubstadt steht sie im Känguru-Kostüm am Rand des Ubstadter „Zug der Gaudi“.

Er fällt anscheinend traditionell nässer aus als andere. Egal – Melanie und die gelben Bären in ihrer Begleitung freuen sich über den heißen Umzug mit 57 Nummern. Schließlich ist „heut so ein schöner Tag“, wie es im unverwüstlichen Fliegerlied heißt.

Der Esel ist das Symboltier der örtlichen Fastnacht

Manch ein Besucher hat sich etwas näher an die Hauswand gedrückt. Nur wenige sind anfänglich, wie Graf Kuno auf seinem Brusler Wagen, mit Schirm bewaffnet. Denn alle wollen – ja müssen – mittanzen und den örtlichen Ruf „Helau-iaaa“ erschallen lassen. Das ist so, weil der Esel das Symbol der örtlichen Fastnachter ist.

„Rucki-Zucki“ spielen die asiatisch angehauchten Bläser des Musikverein Echo Ubstadt. Von anderen Wagen aus Hambrücken, Kronau oder Unneroise (Unteröwisheim) fetzt fetter Partysound unter die Leut’. Währenddessen versuchen die Männer und Frauen an Bord, den Kleinsten am Rand ihre Umwelttaschen mit Päckchen zu füllen.

Faschingsfreunde präsentieren mobiles Altersheim

Ein ganz kleiner Bub im Dachskostüm bläst lieber immer wieder in seine Spielzeugtrompete, wenn seine großen Kollegen vorbeikommen. Wie beispielsweise die Blauen der Guggemusik Eselegugga aus Zaisenhausen. Zum ersten Mal dabei sind sie bei den Kollegen, den Ubstädter Eseln. Mit der tollen Stimmung auf dem Weg durch den Ort sind sie hochzufrieden.

Vom höchsten Wagen, der Katzbach Queen, heizen mit eigenem Gesang die Männer der Odenheimer Karnevalsgesellschaft ein. Und behaupten „Beim letzten Hahnenschrei sind wir alle noch fit.“ Mit einem mobilen Altersheim als Gefährt präsentieren sich die „Faschingsfreunde aus dem badischen LA“, also aus Langenbrücken.

Dicke Kostüme schützen gegen Kälte

Die Kelter der Scheierbar-Borzler aus Wiesental, die Wikinger aus Weiher oder die Hexabuggl Perchten Kronau haben dicke Kostüme. Die dürften gut sein gegen die in zwei Umzugsstunden immer mal wieder aufkommende Kälte. Und dann gibt’s ja noch die wärmenden Getränke am Rand. Oder auch die nicht alkoholischen „Trinkerlin“ des Ubstadter Elferrats mit dem umsichtigen Zugmarschall Alexander Tusint und seinem Team.

„Heit is so en schöner Dag“ – halt nur bei Regen

Die bunten Schmetterlinge vom „Zeidama Allerlei“, die knallend roten Guggemusiker von Transpiratio Bruchsal oder die schwarz-grünen „Glückglugga“ aus Kraichtal mit reiner Frauenbesetztung: Sie alle bringen sehens- und hörenswerte Farben in den Kehraustag. Bürgermeister Tony Löffler mit Pepitahut, Hawaii-Kette, Mantel und Fliege, schaut sich beim Kelterhaus das abwechslungsreiche Geschehen an.

Olivia und Kathrin auf dem Missisippi-Dampfer von „Woischlauch & Friends“ müssen am längsten warten, bis sie bei der Andreas-Klause ums Eck rollen. Was ihrem Spaß keinen Abbruch tat. „Heit is so en schöner Dag.“ Nur eben ein etwas nasser. Damit auch alles gesichert ist, wurde das Konzept nochmals überprüft. Und ein Feuerwehrfahrzeug bildete Auftakt- und Schluss des Umzugs.