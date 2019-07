Helmsheim feiert sein 1250-jähriges Bestehen

Anzeige

Wenn die Kurpfalzstraße zur Partymeile wird – dann ist in Helmsheim eine ganz besondere Feier. Am Wochenende feierte der älteste Stadtteil Bruchsals sein 1250jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hatte sich Ortsvorsteherin Tatjana Grath gemeinsam mit ihrem Team ein beachtenswertes Konzept einfallen lassen.

Von unserer Mitarbeiterin Carmen Hardock

Den Auftakt machte am Samstagnachmittag ein Festumzug mit 34 Gruppen aus Helmsheim und befreundeten Partnergemeinden und –vereinen. Angeführt von Oldtimern mit der Schirmherrin Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick, die auch beim traditionellen Krautschneiden in den Umzug eingebunden war, repräsentierten historische Gruppen allerlei Zünfte, Vereine ihre lange Tradition und Gespanne und Wägen ihre Schätze aus vergangenen Zeiten.

Zahlreiche Gäste aus der Politik vor Ort

An diesem Samstag zeigte sich, dass der kleinste Ortsteil mit ihren Anwohnern aber auch Freunden von nah und fern die Straßen füllen und die vielfältigen Angebote zahlreich nutzte. Nach dem Festumzug begrüßte Ortsvorsteherin Grath die gekommenen Gäste, darunter auch die Bundestagsabgeordneten Olav Gutting und Dr. Christian Jung, den Landtagsabgeordneten Uli Hockenberger, den ersten Landesbeamten Knut Bühler, Bürgermeister Andreas Glaser und die Mitglieder des Gemeinschaftsrates, die Ortsvorsteher der Bruchsaler Gemeinden, sowie die Ortschaftsräte.

Sie freute sich auch besonders über den Besuch der Vertreter der Partnergemeinde Gornja Radgona aus Slowenien: „Auch ihr seid ein Teil unserer Geschichte.“ Zudem hatten sich die sechs ältesten Bürgerinnen und Bürger aus Helmsheim bereit erklärt beim Festumzug aktiv teilzunehmen.

Immer wieder haben die Helmsheimer etwas aufgebaut. OB Petzold-Schick

Oberbürgermeisterin Petzold-Schick bedankte sich zunächst bei Grath für die Organisation des Festes. Sie gab einen Rückblick auf die Geschichte Helmsheims. „Immer wieder haben die Helmsheimer etwas aufgebaut und geschaffen und das prägt die Geschichte bis heute,“ so Petzold-Schick. „Gerade auch die alte Kelter wird als Domizil für die Menschen von hier genutzt.“ Sie lobte die vielen Angebote und das Rahmenprogramm der Feier, bevor das Fest mit dem Fassanstich offiziell eröffnet wurde.

Ortsvorsteherin Grath bedankte sich bei allen Beteiligten, Helferinnen und Helfern: „Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ist Geheimnis und jeder Augenblick ein Geschenk. Wetter passt, Vereine sind bereit, dieses Wochenende sind wir alle Helmsheimer.“

Ein Film würdigt die Geschichte des Ortsteils

Die 1250jährige Geschichte wird nicht nur in einem Film, sondern auch in einer Chronik aufgearbeitet und steht ab Oktober zum Verkauf. Ein Videoteam hatte bereits ein Jahr das Leben in Helmsheim begleitet und nach dem Festwochenende gibt es eine DVD „Es lebt sich gut in Helmsheim“. Mit Live-Musik und toller Stimmung wurde trotz kurzer Regenschauer gefeiert, getanzt und gelacht.

Auch am Festsonntag gab es einen Besucheransturm. Die liebevoll geschmückten Höfe und Zelte waren sehr gut besucht. Nach dem Gottesdienst und den Böllerschüssen sorgte ein Programm von Musik bis Akrobatik für eine abwechslungsreiche Unterhaltung.

Buntes Programm für Klein und Groß

Für die Kleinen gab es eine Spielstraße. Bei Kaffee, Kuchen oder einem eiskalten Snack genossen die Gäste sichtlich das Treiben auf der Straße. Am Abend trat die Band „Moondance“ auf und ein DJ sorgte auf der Nebenbühne für Feierlaune. Ein gelungener Tag trotz hochsommerlichen Temperaturen. Nach dem Handwerkeressen ab 11.30 Uhr steht am Montag der Seniorennachmittag ab 14.30 Uhr und am Abend die Band „Knutschfleck“ ab 20 Uhr auf der Bühne. An der Alten Kelter sorgt der Musiker „Dejan“ ab 19 Uhr für ausgelassene Stimmung.