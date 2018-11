„ICE entgleist“ – so lief die Großübung

Anzeige

Es war die größte Übung im Land Baden-Württemberg und für die meisten Beteiligten wohl die größte in ihrem Einsatzleben: Insgesamt 900 Kräfte sämtlicher Blaulichtorganisationen übten in der Nacht zum Sonntag am Bruchsaler Rollenbergtunnel den Ernstfall. „Es gab keinen einzigen Verletzten, und darüber sind wir sehr dankbar“, zogen die Verantwortlichen Bilanz am frühen Morgen. Die etwa 75 Verletzten waren nur gespielt, real haben alle die stundenlange Übung in der kalten Nacht und in unwegsamem Gelände gut überstanden.

50 Personen sind im Zug eingeschlossen

Angefangen hat alles damit, dass die die Bahn zu spät kam: Erst gegen 23.50 Uhr ging der Alarm los: „ICE 27958 von Stuttgart in Richtung Mannheim, ist im Rollenbergtunnel – Bereich Westportal entgleist. Das Ausmaß des Schadens ist unklar.“ So lautete die Meldung. Der Zugführer hat diesen Notruf abgesetzt, so wurde angenommen, weil der Lokführer schwer verletzt ist. Wie ist die Lage? Etwa 50 Personen sind eingeschlossen oder so schwer verletzt, dass sie sich nicht selbst befreien können. 20 Personen sind nur leicht verletzt und irren im Tunnel oder an den Portalen umher. Etwa 15 Personen treten als „Störer“, etwa als Angehörige oder Zeugen auf, die die Rettungsmaßnahmen ebenfalls beeinflussen. Andreas Kroll hat sich zusammen mit der Bahn die Übung ausgedacht. Seine Feuerwehrkameraden aus dem gesamten Umfeld, diverse Rettungsdienste, Polizei und Verwaltung mussten nun handeln.

Es wimmert und heult

Und tatsächlich: Im ICE wimmert und heult es. Lebensecht von der DLRG geschminkte Mimen geben ihr Bestes, die Einsatzkräfte realitätsnah zu fordern. Da liegt eine Frau blutend am Boden, in ihrem Bein stecken Splitter. Ein junger Mann liegt bewusstlos quer im Gang, Blut ist auf die Zeitschrift unter seinem Kopf getropft, die er soeben noch gelesen hat. Viele hören offenbar nicht gut, schwanken, sind desorientiert. Derweil wird von draußen Material und Manpower angefahren. Licht, Aggregate, Rettungsgerät, sogar eine Drohne steigt auf. Die leichter Verletzten können den Zug verlassen. Feuerwehrleute helfen ihnen die steile Nottreppe ins Gleisbett hinab.

Kleine Zeltstadt am Ostportal

Am anderen Ende des Rollenbergtunnels, gut 3,3 Kilometer vom Unfallort entfernt, entsteht in dieser Nacht eine kleine Zeltstadt. Am Ostportal richten sich die Sanitätskräfte darauf ein, viele Verletze noch vor Ort zu versorgen. Während draußen die Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen, ist es in den Sanitätszelten mollig warm. Hier können Verletzte erstversorgt werden, hier werden sie gesichtet, um später in die Klinik transportiert zu werden. Drei Kategorien gibt es: Rot, gelb, grün. Rot sind die Schwerverletzten, höchste Priorität. Gelb ist mittelschwer, grün ist leicht oder gar nicht verletzt.

Doch jetzt heißt es warten. Bis die beiden Spezialzüge eintreffen, die von den Berufsfeuerwehren Mannheim und Stuttgart eigens für die Rettung im Tunnel ausgelegt sind. Nur sie dürfen in den Tunnel hineinfahren, der keinen Rettungsstollen hat. Als sie eintreffen, können auch die Schwerverletzten mittels Loren in den Rettungszug transportiert werden. Ihr späteres Ziel: Das Bruchsaler Krankenhaus. Dort wird in einer Schleuse direkt am Eingang ebenfalls der Ernstfall geprobt. Auch hier werden die Eintreffenden nochmal kategorisiert, etwa mittels Ultraschall. Schnell muss dort entschieden werden: Wo ist es lebensbedrohlich? Wer kann noch etwas warten?

Gutes Zusammenspiel der Kräfte

Über dem Gesamtgeschehen wacht der Führungsstab im Rathaus. Hier laufen die Fäden zusammen, hier muss abgestimmt werden, welche Kräfte wo zum Einsatz kommen. Erschwerend kommt hinzu, dass plötzlich ein anderer Alarm runtergeht. Großbrand in einer Müllfabrik. Zum Glück auch nur simuliert. Aber auch das muss klappen. Zwei Lagen gleichzeitig zu betreuen.

Gegen 4 Uhr atmen auch im Rathaus die ersten Teilnehmer auf. Die Übung geht dem Ende entgegen. Fast alles lief nach Plan. „Wir wurden Zeugen einer sehr bemerkenswerten Leistung. Das Zusammenspiel war sehr beeindruckend“, zieht Bürgermeister Andreas Glaser noch in der Nacht Bilanz. „Da ist noch Luft nach oben“, gibt sich Einsatzleiter und Bruchsals Feuerwehrkommandant Bernd Molitor durchaus selbstkritisch. Das Zusammenspiel der Kräfte habe gut funktioniert, an der Kommunikation allerdings gebe es noch Verbesserungsbedarf.