Im Paketzentrum Bruchsal geht es vor dem Fest richtig rund

Anzeige

350.000 Pakete pro Tag rutschen über die Fließbänder im Bruchsaler Paketzentrum in der Vichystraße. Es ist Vorweihnachtszeit bei den Paketdiensten, Hochsaison auch bei DHL, der Post-Tochter, die das Paketzentrum vor den Toren Bruchsals betreibt.

„Vor Weihnachten geht’s dort rund“, teilt das Unternehmen mit. Wie bei allen anderen Paketlieferanten auch, aber auch bei Versandhändlern wie Bader mit Sitz in Östringen oder Amazon in Pforzheim werden schon Wochen vor Weihnachten die Arbeitskräfte aufgestockt.

Auch interessant: Deutsche Post DHL investiert Milliarden in Expressdienste

Weihnachten beginnt quasi in den Sommerferien

Zu keiner anderen Zeit im Jahr werde so viel gekauft, bestellt, verschickt und umgetauscht wie rund ums Weihnachtsfest. In den Paketzentren der Deutschen Post herrsche mit bis zu 32 000 pro Stunde sortierten Paketen Hochbetrieb, und der beginnt nicht erst in den Adventswochen, sondern schon lange vorher.

Von Oktober bis Januar ändert sich auch im Paketzentrum in Bruchsal einiges: die Zahl der Mitarbeiter wächst, der Fuhrpark ebenfalls, Schichtpläne werden geändert. „Weihnachten beginnt im Paketzentrum Bruchsal dann, wenn in Baden-Württemberg und Bayern die Schüler in die Sommerferien gehen: im Juli“, lässt das Unternehmen wissen.

Auch interessant: „Die einzige Scheiße hier“: DHL-Mitarbeiter rastet auf Twitter aus

Mehr Pakete durch Onlinehandel

Die Sendungsmengen beginnen ab dem Spätsommer bereits langsam zu steigen, und damit das Weihnachtsgeschäft, im Postjargon „Starkverkehr“, rund läuft, müsse spätestens jetzt mit den Planungen begonnen werden. Weihnachten sei im Postverkehr die mit Abstand intensivste Zeit des Jahres, die Paketmengen wachsen in den Wochen vor dem Fest um mehr als das Doppelte – Tendenz steigend.

Schuld sei laut DHL vor allem das Internet: Rund um die Adventszeit wurden zwar schon früher deutlich mehr Pakete verschickt, doch durch den Onlinehandel nehmen die Mengen an Paketen und Päckchen, die auch in Bruchsal bearbeitet werden, weiter stetig zu.

Mehr zum Thema: Gab es früher öfter weiße Weihnachten?

Aushilfen ab Herbst

Mit den Sendungsmengen wachse in Bruchsal auch die Belegschaft. Unter dem Jahr sind dort 250 Menschen beschäftigt. Diese Mannschaft werde um Aushilfskräfte verstärkt, die zum Großteil im Herbst angeworben wurden. Viele der Aushilfen seien seit Jahren mit dabei, manche sind Studenten, die sich auch in den Semesterferien ab und zu etwas dazu verdienen. Alle werden nach Tarifvertrag bezahlt, betont man bei DHL.

Auch interessant: Panettone: Weihnachten kann kommen!

Ab Februar wird es ruhiger

Wenn am 24. Dezember die letzten Pakete das Bruchsal Paketzentrum verlassen haben und in die Zustellung gehen, bricht für die Belegschaft mit dem Heiligabend eine Verschnaufpause an. Lange währt die allerdings nicht: Direkt nach Weihnachten bleiben die Sendungsmengen zunächst hoch, Geldgeschenke und Gutscheine werden zum Bestellen genutzt und ungeliebte Geschenke werden umgetauscht. Erst im Februar gehen die Mengen wieder zurück, dann beginnt für die Bruchsaler Mitarbeiter eine ruhigere Zeit, so teilt DHL mit.

Auch interessant: Weihnachten im Schuhkarton in Achern: 1533 Päckchen sind auf dem Weg nach Osteuropa

BNN