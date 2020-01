Iris Leiers Comics machen den Alltag ein bisschen bunter

Anzeige

Iris Leier aus Bruchsal macht sich das Leben ein bisschen bunter. Mit Buntstiften malt sie Cartoons und Comic. Besonders angetan haben es ihr Szenen aus dem Alltag und der Ehe. Auftragsarbeiten macht sie für einen bekannten Formel-1-Rennfahrer.

Knapp 400 Buntstifte liegen fein säuberlich nach Farben und Härte sortiert auf dem Schreibtisch: Allein vom Ton „Fleischfarbe“ gibt es drei unterschiedliche Schattierungen – von Beigerot über Koralle bis hin zu Lachs. „Um Gesichter auszumalen, nehme ich die ganz weichen Minen“, erzählt Iris Leier.

Idee entsteht beim Reden

Die Cartoonistin aus Bruchsal schwelgt bei der Arbeit in Farben. Nach einer familiär- und unfallbedingten Schaffenspause 2019 startet sie wieder mit Elan in die kreative Arbeit. Ein Papierbogen ist bekritzelt mit Notizen und Stichwörtern. Ende Januar will sie einen Cartoon bei einem Wettbewerb abgeben, der sich um die Beziehung zwischen Deutschen und Schweizern dreht. „Wenn ich ein paar Ideen habe, rede ich mit meinem Mann, und während des Gesprächs entsteht die Idee für ein Comic“, erzählt sie im BNN-Gespräch.

„Ich wollte was Umstrittenes machen und habe an das Thema Sterbehilfe gedacht“. Anders als in Deutschland ist in der Schweiz der assistierte Freitod straffrei, bei dem die sterbewillige Person das tödliche Medikament selbst einnimmt. Mit Bleistift hat sie bereits einen Patienten im Bett skizziert – aber ob es dabei bleibt, mal sehen…

Szenen aus dem Ehealltag

Iris Leiers eigentliches Thema ist nämlich der Ehealltag. Mit Cartoons darüber ist sie in der Szene bekannt. „Da kann man ein bisschen böse sein“, sagt sie und grinst. So sitzt ein älteres Pärchen unter dem Motto „Zuhause im Glück“ einträchtig und ungeniert im Wohnzimmer zusammen: Sie mit Gurkenscheiben auf den Augen und Maske im Gesicht, die Fußnägel frisch lackiert. Er kratzt sich hingebungsvoll an den müffelnden Füßen, die Chips-Tüte in der anderen Hand. „Jeder kennt solche Situationen und lacht“, muss Iris Leier selber schmunzeln.

Ein anderer Cartoon zeigt zum Thema „Gleichberechtigung in der Ehe“ ein Paar mit vertauschten Rollen: Sie mit Flasche und Kippe im Fernseh-Sessel, er feudelt den Boden. Die Comic-Bilder sind kritisch, aber nicht politisch. „Dazu müsste ich mich ziemlich informieren“, bricht die Bruchsalerin eine Lanze für die leichten Cartoons. Ihr geht es vor allem darum, die Leute zum Lachen zu bringen. Die Ideen sammelt sie im Alltag, einen Block hat sie immer dabei.

Buch und Farbstifte zu Weihnachten

In Odenheim aufgewachsen, hat sie schon als Kind gerne gezeichnet und Comics gelesen. „Zu Weihnachten ein Buch und Farbstifte, das war das Größte“, erinnert sie sich. Nach der Schule kommt eine Ausbildung zur Mode-Direktrice für Entwurf und Schnitt, samt Atelier in Karlsruhe.

Dort entstehen Kollektionen und Schnitte für Firmen wie Heine. Mit der Geburt der Tochter vor 26 Jahren, gibt sie das Atelier auf – die Arbeit ist mit der Familie nur schlecht zu vereinbaren. Die Liebe zum Zeichnen aber bleibt. Über das Internet erhält Iris Leier in einschlägigen Foren Tipps von professionellen Comic-Zeichnern – das Lob motiviert sie, weiter zu machen.

Formel-1-Rennfahrer Button als Karte

Seit zehn Jahren ist Iris Leier mit ihren Cartoons präsent: Für einen Kinderkalender in Sachsen-Anhalt, mit einer Ausstellung in der Stadtbibliothek Bruchsal 2010, in der Fürst-Stirum-Klinik 2014, als Veröffentlichung in Magazinen, Zeitschriften oder Schulbüchern.

Für die BNN-Leser-Poesie zu Weihnachten steuert sie einen Cartoon bei. Am 5. Juli stellt sie bei „Sommerkunst in Hockenheim“ aus. Auftragsarbeiten sind die Gestaltung einer Jubiläums-Schokolade von Hoffmann Glashütte oder die Weihnachtskarte des Formel-1-Rennfahrers Jenson Button und Philipp Frommenwiler (ADAC GT Masters).

Details müssen stimmen

Nach einem Bleistift-Entwurf geht die Skizze zur Ansicht an den Kunden. Dann wird verbessert und korrigiert – so sollte einer der Rennfahrer freundlicher gezeichnet werden. Die Änderungen werden über dem Leuchttisch eingezeichnet. Mit einem Fineliner werden dann die Konturen schwarz nachgezeichnet. Nach dem endgültigen OK wird die Zeichnung mit Farben ausgemalt. „Die Details wie Anzug oder Helm müssen stimmen“, erklärt sie. Auch auf die Sponsoren-Werbung legt die Agentur der Rennfahrer viel Wert, schließlich soll die Karte an Kunden verschickt werden.

Und zum Schluss wird aufgeräumt

Bis so eine Zeichnung fertig ist, kann schon mal eine Woche vergehen. Für einfache Cartoons braucht Iris Leier einen Tag. Und dann wird der komplette Schreibtisch aufgeräumt.

