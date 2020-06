Ist Yves auf dem Weg ins „The Mole“-Finale?

Anzeige

In der siebten Folge der Sat.1-Abenteuershow „The Mole“ am Mittwoch, 20.15 Uhr, wird zu Beginn entschieden, ob die Kandidatin Jessica oder Colleen wieder zurück in die Show und an den kommenden Wettbewerben teilnehmen darf.

„Es läuft doch nichts straight – keine einzige Elimination“, fasst der Martin (28) die Situation überrascht zusammen: Denn sowohl bei Colleen (24), als auch bei Jessica (53) hat der Eliminator letzte Woche rot geleuchtet, das heißt eigentlich, dass beide die Show verlassen müssen.

Doch statt von The BossHoss wie gewohnt zum Taxi begleitet zu werden, finden sich die Kölnerin und die Leverkusenerin gegenübersitzend in einem mysteriösen Raum wieder. Sind beide raus? Kommen sie beide wieder? Oder bleibt nur eine bei „The Mole“ mit Aaron (25) aus Köln, Yves (29) aus Bruchsal und Martin aus München im Spiel? Und wer ist der Mole? Das Finale rückt näher.

Die Herausforderungen in Folge sieben

Die erste Challenge ist ein Wasser-Spiel bei dem die Kandidaten mit Stand Up Paddling Reifen mit Prominentennamen fischen müssen. Die anderen Teilnehmer rufen dem Bruchsaler Yves Unser die Begriffe zu, er muss dann nach den Reifen angeln.

Bei dem zweiten Wettbewerb sitzen die Teilnehmer in einem Übertragungswagen und müssen herausfinden, auf welchem beliebten Platz in Buenos Aires der „Mole“-Buzzer steht. Im nächsten Schritt müssen sie Menschen in der Nähe finden, die für sie auf den Knopf drücken. Kommen Sie mit englisch weiter? Amtssprache in Argentinien ist spanisch.

In Challenge drei wird den Kandidaten ein freier Tag in einem Wellness-Hotel in Aussicht gestellt. Allerdings haben die Moderatoren und Spielleiter von The BossHoss mit ihnen etwas Anderes vor: die nächste, verdeckte Challenge wartet. Dabei wird sich zeigen, wie gut sie die anderen einschätzen können.

Das Finale wird am Mittwoch, 24. Mai, 20.15 Uhr, bei Sat.1 gezeigt. Dann erfahren die Zuschauer, wer den Maulwurf aufdeckt und wer es ist.