Junge Briefmarkenfreunde aus Hambrücken halten Druck in Holvede stand

Anzeige

Die genaue Beschreibungen ihrer Stempel und Katalogkenntnisse – für das Team der Jungen Briefmarkenfreunde aus Hambrücken bei Bruchsal kein Grund nervös zu werden. Vor den deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Holvede in Niedersachsen war die Erwartungshaltung an sie hoch. Es galt, den Titel zum achten Mal in Folge nach Hambrücken zu holen.

So hatte sich die Mannschaft Südwest mit Mathias Schäfer und Pascal Köhler sowie Niklas Köhler als Betreuer einiges vorgenommen. Am Ende des Wettbewerbs sah man strahlende Gesichter: Das Trio siegte deutlich vor dem Team aus Nordrhein-Westfalen.

Mehr zum Thema: Briefmarkensammeln: „Das ist ein so positives Hobby“

„So konnten wir die Erfolge aus den vergangenen Jahren wiederholen und den Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters junger Briefmarkenfreunde zum achten Mal in Folge wieder nach Hambrücken holen“, teilt der Verein mit.

Die Jugendlichen mussten fünf Disziplinen meistern

In insgesamt fünf Teildisziplinen hatten die Jugendlichen und ihre Betreuer ihr Können demonstrieren müssen. Der erste Teil bestand aus Briefmarken-Exponaten, die dem Reglement der Deutschen Philatelisten Jugend entsprechend von einer Jury bewertet wurden.

Im zweiten Teil war durch die Teilnehmer ein Miniexponat vor Ort zu erstellen. Da das Motto des parallel stattfindenden Stiftungswettbewerbs „Deutschland“ war, standen Briefmarken und Briefe zu diesem Thema zur Auswahl.

Das war eine echte Herausforderung an alle Teilnehmer des Wettbewerbs

In zweieinhalb Stunden musste alles fertig sein. Obwohl das Team Bruchsal-Hambrücken zu diesem Zeitpunkt bereits in Führung lag, war der Sieg noch ungewiss.

Auch die Betreuer wurden auf die Probe gestellt

Die entscheidenden Runden standen noch bevor. Die Betreuer mussten in der Zwischenzeit ihre eigenen Kenntnisse beweisen und als Preisrichter tätig werden. Obwohl Niklas Köhler der jüngste der Betreuer war, meisterte er diese Aufgabe mit Bravour.

Im vierten Teil, dem Fragenkatalog, und im abschließenden Teil fünf, dem Stationswettbewerb, galt es, mit seinem philatelistischen und thematischen Wissen möglichst viele Punkte zu erringen. Genaue Beschreibungen der Stempel und Katalogkenntnisse waren notwendig, um erfolgreich zu sein.

BNN