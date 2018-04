Junge Bruchsaler Polizisten brutal angegriffen

Gefährliche Attacke aus dem Hinterhalt: Zwei junge Bereitschaftspolizisten wurden am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr auf dem Weg in ihre Kaserne in Bruchsal von drei jungen Männern attackiert. Die beiden 23- und 29-jährigen Beamten erlitten schwere Verletzungen. Einer der beiden Beamten musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 29-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Seine Komplizen sind flüchtig.

Zum Kampf aufgefordert

Die beiden geschädigten Polizisten ließen sich mit einem Taxi direkt vor ihrer Unterkunft absetzen. Auf dem Weg zum Eingang der Kaserne wurden sie von einer dreiköpfigen Männergruppe in russischer Sprache angesprochen und zum Kampf aufgefordert, so informiert die Polizei. Die Beamten winkten ab und waren gerade dabei, ihren Dienstausweis aus dem Geldbeutel zu holen, um sich Zutritt zum Gelände zu verschafften, als einer der beiden plötzlich von hinten niedergeschlagen wurde.

Ein Tatverdächtiger gefasst

Sofort eilten in dem Gebäude befindliche Beamte der Bereitschaftspolizei, die den Vorgang beobachtet hatten, zur Hilfe und nahmen den Tatverdächtigen fest. Währenddessen gingen dessen Komplizen den anderen Polizisten mit Tritten und Schlägen an und ergriffen anschließend die Flucht. Die Flüchtigen warfen Kieselsteine gegen das Gebäude und auf die Beamten.

Zeugen gesucht

Die beiden flüchtigen Männer werden wie folgt beschrieben: beide Anfang 20, etwa 170-175 cm groß, normale Statur, einer der beiden war mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet, der andere trug eine khakifarbene Jacke. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal telefonisch unter 07251/7260 entgegen.