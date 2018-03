Karlsdorf-Neuthard: Rattengift in der Nähe von Kindergärten ausgelegt

Ein Unbekannter hat in der Nähe von zwei Kindergärten in Karlsdorf-Neuthard mehrere Rattengift-Köder ausgelegt. Eine Frau entdeckte die rosa Blöcke am Montagabend und informierte die Polizei, wie das zuständige Präsidium in Karlsruhe am Mittwoch mitteilte. Die Beamten vermuten, dass sich die Aktion „gegen Hunde beziehungsweise deren Halter“ richtet.

Der Unbekannte habe möglicherweise nicht bedacht, dass er mit dem Auslegen des Rattengifts auch Kleinkinder der beiden Kitas im Bereich der Schönbornstraße in Gefahr bringt, hieß es in der Mitteilung weiter.

Polizei: Eltern sollen wachsam sein

Insbesondere Eltern sowie Betreuungspersonen, aber auch Hundehalter werden um besondere Vorsicht gebeten. Im Verdachtsfall bittet das Polizeirevier Bruchsal darum, unter der Telefonnummer 07251/7260 sofort verständigt zu werden. In dringenden Fällen kann auch der Notruf 110 gewählt werden.

Bereits am Samstag Fund von Rattengift in Neuthard

Bereits am vergangenen Samstagnachmittag hatte ein Zeuge im Ortsteil Neuthard einen vergleichbaren Giftköderblock gefunden. Meldungen über bereits durch Rattengift geschädigte Tiere gingen bei der Polizei nach eigenen Angaben bisher nicht ein. Der Fachdienst für Gewerbe- und Umweltdelikte beim Polizeipräsidium Karlsruhe ermittelt in beiden Fällen.