Karlsdorf-Neuthard: Schon wieder Rattengift in der Nähe von Kindergärten

Am Aschermittwoch sind in Karlsdorf in der Nähe zweier Kindergärten erneut Rattengiftköder worden. Ein Mitarbeiter der Gemeinde stellte laut Polizei Karlsruhe den rosafarbenen Riegel nachmittags bei einem Streifengang in der Schönbornstraße am Rande eines Geh- und Radweges fest.

Bereits am vergangenen Samstagnachmittag wurde in dem Bereich zwischen der Saalbach und den Kindergärten ein entsprechender Köder sichergestellt. Weiterhin wurde bekannt, dass bereits am Mittwoch davor, den 7. Februar, ein Hund nach einem Gassigang Vergiftungserscheinungen aufwies, der in der Ortsmitte ausgeführt worden ist. Entsprechende Giftköder waren dort allerdings nicht feststellbar. Das Tier hat nach der Behandlung bei einem Tierarzt wohl keinen Schaden davongetragen. Ende Januar waren in der Nähe von der Kitas schon einmal Rattengift-Köder ausgelegt worden (die BNN berichteten).

Wichtig für Hundebesitzer

Der Fachdienst für Gewerbe und Umweltstraftaten des Polizeipräsidiums Karlsruhe rät Hundebesitzern, ihren Vierbeiner sicherheitshalber einen Maulkorb anzulegen oder zumindest an der Leine auszuführen. Darüber hinaus werden Tierhalter und Spaziergänger um Wachsamkeit und umgehende Meldung bei verdächtigen Feststellungen gebeten.

Hinweise nimmt der Fachdienst direkt unter der Telefonnummer 0721/666-3802 entgegen.