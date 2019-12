17-Jähriger wird auf Nikolausparty von mehreren Jugendlichen zusammengeschlagen

Anzeige

Am späten Samstagabend ist ein 17-Jähriger auf einer Nikolausparty in Karldorf-Neuthard von mehreren Jugendlichen angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, befand sich der junge Mann gegen 23.00 Uhr vor der Halle im Bruchbühlweg in Karlsdorf-Neuthard. Kurze Zeit später seien mindestens drei weitere Jugendliche dazugekommen. Diese sollen den bis dahin ahnungslosen Jugendlichen hinter einen Busch gezerrt haben, wo die bislang unbekannten Täter unvermittelt auf den 17-Jährigen einschlugen.

Polizei sucht Zeugen

Ein Freund des Verletzten eilte diesem kurze Zeit später zur Hilfe, so die Polizei. Die Täter ließen daraufhin von ihrem Opfer ab und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen am rechten Auge und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Da es kaum Hinweise zu den Tätern gibt und der Geschädigte selbst keine Angaben zur Beschreibung der Angreifer machen konnte, sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251 7260 in Verbindung zu setzen.

ots/BNN