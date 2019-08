Keine neuen Tuberkulose-Infektionen an Bad Schönborner Grundschule

Anzeige

„Bisher gibt es an der jetzt untersuchten Grundschule in Bad Schönborn keinen weiteren Befund“ – das war die gute Nachricht, als sich Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) im Karlsruher Landratsamt über die Tuberkulose-Infektionen in Bad Schönborn informierte. Nach einer Pressinformation wollte sich der Minister auch mit betroffenen Eltern treffen.

Eltern wenden sich an den Minister

„Ich habe Briefe besorgter Eltern bekommen“, berichtet Lucha, dessen Job es offenbar war, vor allem um Vertrauen zu werben: „Ich konnte mir ein Bild machen von der hohen Strukturiertheit und Qualität des geordneten Handelns, nach den höchsten Künsten sozialmedizinischer Standards“, lobte er überschwänglich die Arbeit am Karlsruher Gesundheitsamt, das die Bad Schönborner Fälle betreut. Dort war Ende Mai bei einem Achtklässler offen Tuberkulose diagnostiziert worden. Seither haben sich drei weitere Kinder angesteckt. 109 Personen aus dem schulischen Umfeld haben sich infiziert. Sie werden derzeit engmaschig medizinisch betreut, um das Risiko einer Erkrankung zu minimieren.

