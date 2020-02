Kernige Mundart aus Zeutern im Kraichgau

Anzeige

„Vamoxle“ bedeutet versabbern und „quaddle“ ist die Bezeichnung für Laufen wie eine Ente: Kernige alte Worte umfasst der Dialektwortschatz im Kraichgauort Zeutern. Ein aktiver Mundartsprecher hat zum Tag der Muttersprache Begriffe aus dem Dorf gesammelt.

Zum Tag der Muttersprache am 21. Februar hat sich der Heimatverein Ubstadt-Weiher etwas besonders einfallen lassen: Auf der Internetseite des Vereins werden erstmals 1000 plus X Dialektbegriffe aus dem Teilort Zeutern dokumentiert. Und die sind sehr kernig und teilweise alt. Ein echter Sprachschatz, den der aktive Mundartsprecher Theodor Stengel aus seinem Gedächtnis gehoben hat.

In Zeutern wohne die Zeidama

Was ein Kabbeowed ist, lässt sich noch leicht verstehen: Der Kappenabend ist eine nicht mehr ganz moderne Bezeichnung für eine kleine närrische Veranstaltung im Vereinskreis. Dort können in Zeutern die Fasnachdsbutze dabei sein, also die Maskierten. „Wenn einer Spaß haben will, könnte er einen anderen achijara“, meint Theodor Stengel. Was ist das für ein Dialektwort, das der Zeidama (der Zeuterner) – und wie gern! – verwendet?

Achijara heißt nachmachen, nachäffen und ist eines aus der Liste von 1.000 plus X besonders kernigen Mundartausdrücken, die Stengel für den Heimatverein Ubstadt-Weiher gesammelt hat. Und der veröffentlicht dieses Wörterverzeichnis am 21. Februar, dem Tag der Muttersprache – auf der „Heimatseite“ www.heimatverein-ubstadt-weiher.de.

Dialektsammlung ganz alter Wörter aus dem Kraichgau

Awwer uffbasse. In dem Verzeichnis dringt man tatsächlich in die Tiefen der örtlichen Sprache ein, wie sie noch von den Großeltern oder Eltern des 69-jährigen Theodor Stengel aufrecht erhalten wurde. „Er hat als unser Mundartbeauftragter bewusst vor allem jene Begriffe aufgeschrieben wurden, die am meisten vom Hochdeutschen abweichen“, erklärt Ursula Hohl.

Mehr zum Thema: „Alla“ ist das badische Lieblingswort der BNN-Leser

Die Vorsitzende des Heimatvereins hat Stengel zum Jahr des 1.250-jährigen Bestehen von Zeutern auf die umfassende Aufgabe angesetzt. Der Rentner aus der Kapplgass (Kapellenstraße) wiederum setzte sich erstmals während eines Spanien-Urlaubs an die alte mechanische Schreibmaschine. Und ratterte runter, was in seinem Sprachspeicher aufgehoben war. Von adlich gschmagd (komisch gerochen) über babsla (kneten mit Lehm), dennewäg (deswegen), get du? (meinst du nicht auch?), vamoxle (versabbern) bis zu quadla (wie eine Ente laufen), Schbraißl (Dorn), oder uschiarich (unhandlich, groß). Doris Keibel aus Weiher hat Stengels Sammlung in vielen Schreibstunden für die Homepage erfasst.

Der Tedo (Theodor) hat früh ein Faible für Dialekt entwickelt

Wichtig war es natürlich, keinen Umuus (Durcheinander) zu erzeugen, sondern klaren Sprachkopf zu bewahren. Genau dafür hat der Tedó (Theodor) schon in jungen Jahren ein Faible entwickelt. „Ich war schon immer ein Ohrenmensch, vielleicht auch weil ich früh den Grauen Star an einem Auge bekam.“

Nach der Volksschule in Zeutern begann Stengel 1966 eine Lehre als Kaufmann im Kaufhaus Schneider in Bruchsal. Er wurde Verkäufer für Heimtextilien, Kurzwaren und Handarbeiten. Später wechselte er als Abteilungsleiter dieser Sparte zur Filiale in Bretten. „Mit den Geschäftspartnern habe ich Hochdeutsch gesprochen und mit den Kunden Dialekt gschwätzt.“ Mit der Zeit hörte er genau heraus, ob die aus Brusl direkt oder aus Weiher oder Unneroise (Unteröwisheim) waren.

Das rollende R als Markenzeichen

Ganz typisch für die Leute aus Zeutern war früher die Aussprache mit kräftig rollendem Buchstaben R. Wie im herrlichen Merksatz: Grasgries Grumbiaragraidich had móin Vadda rausgmachd. Zu Deutsch: Grasgrünes Kartoffelkraut hat mein Vater aus dem Acker gezogen. Die Zeuterner galten ja auch als ziemlich verwuhlt, das heißt schaffig. Das R zu rollen, nennt man „lor(a)bsen“.

Selbst mit der Verwandtschaft in Amerika hat Stengel gern Sprachspiele und Erinnerungen gepflegt. Er ist ein weit gereister Lokalpatriot, der im Kirchenchor singt und sich feine Antennen für alle Sprachen und Dialekte erhalten hat.

Klein und große Unterschiede im Dialekt

Dunnakeidl, könnte man mit einem alten Ausdruck des Erstaunens ausrufen, wenn man die Sammlungsarbeit des Heimatvereins Ubstadt-Weiher für alle Ortsteile betrachtet. Auf dessen Internet-Seiten ergänzt eine neue Sammlung zum Zeuterner Wortschatz die bestehenden Verzeichnisse. Das für Stettfeld stammt von Konrad Kröll, das für Weiher von Benno Sischka und Ursula Hohl. Viele Ausdrücke haben Jüngere höchstens bei ihren Eltern oder Großeltern gehört. Die ältere Generation kennt noch häufiger die feinen Unterschiede zwischen den Orten. Diese Differenzen sind aber nicht so groß, dass Wissenschaftler von einem eigenen Ortsdialekt sprechen würden.

Mundart im Raum Bruchsal ist wissenschaftlich „südfränkisch“

Im alten Landkreis Bruchsal mit den Landschaften Kraichgau und Bruhrain gibt es viele Gemeinsamkeiten über Gemarkungsgrenzen hinweg mit manch anderer Aussprache oder anderer Lautung (mir henn oder me hewwe für „wir haben“). Das Badische Wörterbuch, das an der Universität Freiburg von Tobias Streck bearbeitet wird, sammelt alle Dialektausdrücke im alten Land Baden.

Den einen Dialekt gibt es dort bekanntlich nicht. Sondern Kurpfälzisch, Alemannisch südlich der Murg und, ja was denn? Die Mundart zwischen Mosbach, Kraichgau und Karlsruhe heißt sprachwissenschaftlich „Südfränkisch“. Und das Kurpfälzische ist dann offiziell „Rheinfränkisch“. Das sind Begriffe, die aber nur Fachleute verwenden „fer unsan Dialekt“.