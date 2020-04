Anzeige

Was tun in diesen Zeiten, wenn man noch nicht einmal ein Osterfeuer entzünden und in der Kirche Ostern feiern kann? Das dachten sich die Pfadfinder vom Stamm Pater Kolbe aus Blankenloch – und kamen auf die Idee, dass viele Kerzen auch ein Feuer ergeben. Sie baten alle Pfadfinder des Bezirks Bruchsal, Fotos mit brennenden Kerzen zu erstellen, die dann zu einer Collage zusammengefasst werden.

„Viele Flammen bilden auch ein Feuer“, sind die Blankenlocher Pfadfinder vom Stamm Pater Kolbe überzeugt. Aus diesem Grund riefen die Verantwortlichen um Stammeskuratin Tabea Brandt Kinder und Leiter der Pfadfinder im ganzen Bezirk auf, eine Kerze zu entzünden – und diese Kerzen als flammendes Foto in die Welt zu schicken.

Gemeinsam soll so ein Feuer entsendet werden, das als starkes Zeichen dienen soll, das Coronavirus durch entsprechendes Handeln zu bekämpfen.

Die einzelnen Kerzen-Bilder werden als Collage zusammengefasst und veröffentlicht.