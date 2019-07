Kleinflugzeug auf Baumarkt in Bruchsal abgestürzt – drei Todesopfer

Anzeige

In Bruchsal ist am Samstag kurz vor 13 Uhr ein Kleinflugzeug beim Landeanflug auf den örtlichen Flugplatz in das benachbarte Gebäude des Bauhaus-Marktes gestürzt. Polizei und Feuerwehr sprechen von drei Todesopfern. Eine große Zahl von Rettungskräften wurde an die Unfallstelle geschickt. Die Maschine prallte in geringer Höhe gegen den Zaun des Baumarktes und anschließend in die Rückwand des Gebäudes im hinteren Lagerbereich.

Von Armin Herberger, Philipp Kungl, Markus Pöhlking und Rainer Haendle

Direkt neben der Unglücksstelle befindet sich der Bruchsaler Flugplatz. In einer Pressekonferenz am Absturzort teilten die Einsatzkräfte am Nachmittag mit, das Flugzeug habe sich offenbar im Landeanflug befunden. Wegen auslaufendem Kerosin wurde das Areal des Baumarktes abgesperrt. Auch die umliegenden Straßen wurden von den Einsatzkräften zunächst für den Verkehr gesperrt.

Feuerwehr: Alle drei Flugzeuginsassen sind tot

Wie ein Sprecher der Bruchsaler Feuerwehr erklärte, handelt es sich bei den Opfern um die drei Insassen des Flugzeugs – eine französische Maschine mit deutscher Zulassung. Im Moment prüfe das Technische Hilfswerk die Statik des Baumarktes. Vermutlich ist das Bauhaus Bruchsal knapp an einer größeren Katastrophe vorbeigeschrammt, weil das Flugzeug in die Rückwand des Gebäudes krachte und nicht auf den von vielen Besuchern frequentierten Parkplatz auf der Vorderseite.

Baumarktmitarbeiter werden betreut

Die Einsatzkräfte ließen den Baumarkt evakuieren, für dessen Mitarbeiter wurde Ort eine pyschologische Notfallbetreuung angeboten. Das Technische Hilfswerk soll im Laufe des Nachmittags prüfen, ob durch den Aufprall die Statik des Gebäudes Schaden genommen hat.

Bruchsals OB: Flughafen nebenan

Auch Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick machte sich vor Ort ein Bild der Lage. „Das ist nichts, was man sehen möchte“, sagte sie, als sie direkt von der Unfallstelle kam, an dem die Feuerwehr gerade noch mit der Sicherung der ausgelaufenen Flüssigkeiten beschäftigt war. Sie war von Bürgermeister Andreas Glaser angerufen worden, der wiederum von der Feuerwehr informiert worden war und ebenfalls an der Unglücksstelle war. „Für mich als Laien ist es besonders tragisch, dass der Flughafen direkt nebenan war und eine Landung hätte glücken können“, so Petzold Schick.

Der Flugplatz Bruchsal, der hauptsächlich von Segelfliegern genutzt wird, liegt direkt neben der Absturzstelle (siehe Screenshot). Der Leiter des Flugbetriebs wollte sich gegenüber bnn.de nicht zu dem Unglück äußern und verwies auf die Polizei. Wie in derartigen Fällen üblich, wird die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig Experten an den Absturzort schicken. Die Ermittlungen werden sich vermutlich über Monate hinziehen. Über die Identität der Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Ein Polizeihubschrauber war vor Ort im Einsatz, um sich aus der Luft ein Bild von dem Unfallhergang zu machen. Warum die Maschine beim Landeanflug plötzlich nach links abschmierte, blieb für die Ermittler vor Ort zunächst ein Rätsel.

Absturz bei Philippsburg im Jahr 2018 mit vier Toten

Am 23. Januar 2018 war es in der Region bereits zu einem tragischen Flugunglück gekommen. Am Erlichsee in Oberhausen-Rheinhausen, nahe des Kernkraftwerks Philippsburg, war ein Sportflugzeug mit einem Rettungshelikopter im Flug kollidiert. Alle vier Insassen kamen dabei ums Leben. Die Unglücksursache ist bis heute nicht abschließend geklärt.

Im Jahr 2012 Absturz bei Rundflug

Am 30. Mai 2012 starben vier Insassen beim Absturz eines Kleinflugzeuges unmittelbar nach dem Start am Flugplatz Rheinstetten. Bei den Opfern handelte es sich um den 73-jährigen Piloten sowie einen Familienvater und seine zwei Kinder, die einen Rundflug über Karlsruhe absolvieren wollten.