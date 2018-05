Kleinflugzeug wollte erst nicht nach Speyer

Das Schweizer Kleinflugzeug, das in das Flugunglück über dem Erlichsee bei Oberhausen-Rheinhausen mit vier Toten verwickelt war, wollte zunächst gar nicht am Flughafen in Speyer landen. Das geht aus dem Bericht hervor, den die zuständige Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig nun veröffentlicht hat. Der Flugschüler und sein Lehrer hatten nach Schwäbisch Hall gewollt, jedoch während des Fluges erst Mannheim und später Speyer als Zielort angegeben.

Keine Angaben zur Unfallursache

Die Bundesstelle, kurz BFU, hat über drei Monate nach dem Zusammenstoß des Hubschraubers der deutschen Flugrettung mit einer Piper einen Zwischenbericht veröffentlicht. Darin gibt es jedoch noch keine Aussagen zur Ursache. Jedoch werden Angaben zu „Mensch, Maschine, Umwelt“ gemacht, wie es vonseiten der BFU heißt. Nach deren Angaben waren die flugmedizinischen Tauglichkeitszeugnisse aller Beteiligten gültig, die „Prüfung der Lufttüchtigkeit“ war für Sportflugzeug wie für Hubschrauber 2017 erfolgt. Der Fluglehrer aus der Schweiz verfügte über die notwendige Lizenz.

Speyerer Funkverkehr nicht aufgezeichnet

Der Sprechfunkverkehr mit dem Flugleiter in Speyer wurde nicht aufgezeichnet, dieser wurde von den BFU-Experten befragt. Er gab laut Bericht an beide Piloten informiert zu haben, dass sie sich im gleichen Luftraum befinden. Von der Helikopter-Crew sei das bestätigt worden, der Flugschüler in der Piper machte die Angabe „traffic not in sight“, also dass er nichts sehe.

Tragisches Ende zweier Trainingsflüge

In den Mittagsstunden des 23. Januar hatte sich das Flugunglück über dem Erlichsee erreicht. Augenzeugen berichteten von einem Feuerball, was auch im BFU-Bericht erwähnt wird. Der Zusammenstoß hatte einen Großeinsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte ausgelöst. Noch am Unglücksabend hatten die Experten ihre Ermittlungen aufgenommen.

Die Besatzung im Hubschrauber war vom Baden-Airpark gestartet und absolvierte Übungen. Dafür startete und landete sie mehrmals am Flughafen Speyer. Vor dem Unglück sollte der „Verlust der Heckrotorsteuerung“ simuliert werden. Auch die beiden Männer im Kleinflugzeug waren auf einem Trainingsflug, der Schweizer Flugschüler wurde zum Berufspiloten ausgebildet.

