Nördlich von Karlsruhe haben am Donnerstagnachmittag drei Knallgeräusche für viel Spekulationen gesorgt. Und nein, die AKW-Türme waren es nicht. Diese stehen noch, was zahlreiche Bilder in der Facebookgruppe „Philippsburg – Huttenheim – Rheinsheim aktuell“ zeigen. Dennoch wird weiter fleißig diskutiert. Waren es vielleicht doch Düsenjets?

Die Knallgeräusche waren wohl nicht zu überhören, das belegen gleich mehrere Posts in der Facebookgruppe. Den nötigen Zündstoff bekommt die Diskussion über die anstehende Sprengung der Kühltürme des AKW Philippsburg. Diese soll, in Zeiten von Corona, geheim erfolgen. Doch das erwies sich schnell als nichtig. Zahlreiche User posteten Bilder der noch stehenden Türme.

Die Knallgeräusche waren nicht nur zwischen Karlsruhe und Bruchsal zu hören. Die Polizei Neustadt (Pfalz) schreibt auf Twitter, dass sie von einem Überschallknall eines Flugzeugs ausgehe.

#Knall in #Neustadt

Derzeit gehen wir von einem Überschallknall eines Flugzeugs aus.

Weitere Ursachen für die drei lauten Knalls vor wenigen Minuten sind uns nicht bekannt. (*dg) pic.twitter.com/ys39mgQWoK — Polizei Neustadt (@PolizeiNeustadt) May 7, 2020

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, doch um was es sich genau gehandelt hat und warum mehrere Knallgeräusche zu hören waren, ist noch unbekannt. Laut der Rheinpfalz handelt es sich um Überschallknalle, die auf einen Übungsflug von Eurofightern des Fliegerhorstes Nörvenich zurückgehen. Die genaue Antwort des Luftfahrtamts der Bundeswehr steht aber noch aus.