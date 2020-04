Unerwiderter Gruß führt in Kraichtal zu Körperverletzung

Anzeige

Ein nicht erwiderter Gruß hat am Sonntag um 15.45 Uhr im Kraichtaler Stadtteil Gochsheim zu einem Streit zwischen einem 45-Jährigen und einem jungen Pärchen geführt. Wie die Polizei mitteilte, gipfelte dieser Streit wiederum in Beleidigungen und Körperverletzungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Bad Schönborn gingen eine 18-Jährige und ihr 25-jähriger Begleiter am Haus des 45-Jährigen vorbei. Dieser habe das Pärchen begrüßt, was von den beiden allerdings nicht erwidert worden sei. Stattdessen hätten sie die Geste ignoriert und seien weitergegangen.

Wortgefecht gipfelt in Beleidigungen und Körperverletzung

Wenig später, so die Mitteilung der Polizei, sei der ältere Mann mit einem noch unbekannten Zeugen die Flehinger Straße in Richtugn Flehingen entlanggegangen und dabei wieder auf das Pärchen getroffen. Dabei kam es zu einem Wortgefecht mit Beleidigungen, die in Handgreiflichkeiten bis hin zu Fußtritten mündeten. Laut Polizei wurde jedoch niemand schwerwiegend verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Kraichtal.

ots/BNN