Kreisbauernverband Karlsruhe: „Wir reichen den Naturschutzverbänden die Hand“

Mit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ konnte das Schlimmste verhindert werden, dennoch müssen die Landwirte weiter kämpfen, wenn sie ihre Existenz sichern wollen. So lautete die zentrale Botschaft des Vorsitzenden des Kreisbauernverbands Karlsruhe, Werner Kunz, bei der Generalversammlung im Schützenhaus in Bruchsal-Heidelsheim.

Vor allem bei den geplanten Regelungen zu Nitratwerten im Grundwasser sieht er noch Nachholbedarf. Hier werde mit zweierlei Maß gemessen.

Als „Affront gegen die Landwirtschaft“ bezeichnete Kunz das Volksbegehren bei dem Treffen, zu dem neben rund 80 Bauern unter anderem Landtagsabgeordnete von CDU und Grünen gekommen waren. „Vor allem die junge Generation sah eigentlich keine Perspektive mehr“, verdeutlichte der Kreisvorsitzende, welche Auswirkungen die Forderungen gehabt hätten, wenn sie denn wirklich umgesetzt worden wären.

In dem Volksbegehren wurde für Baden-Württemberg unter anderem ein komplettes Verbot von Pestiziden in Schutzgebieten verlangt.

Eckpunktepapier als Kompromiss zum Volksbegehren

Dass es nicht so weit kam, ist einem Eckpunktepapier zu verdanken, das die Landesregierung als Reaktion auf das Volksbegehren vorlegte. Es sah – kurz gefasst – kein komplettes Verbot von Pflanzenschutzmitteln vor, sondern lediglich eine Reduktion.

Ein Kompromiss, mit dem sich sowohl die Initiatoren des Volksbegehrens als auch die Vertreter der Bauern in Baden-Württemberg abfinden konnten. Letztere allerdings „mit schwerem Bauchweh“, wie Kunz betonte. Kritisch bewertete er, dass die Bauern nicht von Anfang an in die Ausarbeitung des Eckpunktepapiers mit einbezogen worden seien, sondern erst auf den letzten Metern. „Nach meiner Auffassung gab es aber keine Alternative“, sagte er.

Ich rate dazu, verbal abzurüsten Werner Kunz, Vorsitzender Kreisbauernverband

Mit der Zustimmung zu dem Papier „senden wir ein Signal an die Gesellschaft und reichen den Naturschutzverbänden die Hand“, ergänzte er. „Mit der Unterstützung der Wissenschaft und des Landes“ werde man daran arbeiten, den ökologischen Ansprüchen gerecht zu werden. Damit dies gelingt, rät Kunz auch den Bauern, in der Diskussion „verbal abzurüsten“.

Gleiches verlangt er von Umweltschützern und Bürgern: „Ich bitte Sie, mäßigen sie die Leute, wenn sie wieder mit dem gleichen Kriegsgeschrei auftreten“, wandte er sich dazu an die Brettener Landtagsabgeordnete Andrea Schwarz als Vertreterin der Grünen.

Nachbesserungsbedarf beim Agrarpaket

Positiv bewertete Kunz indes, dass das Bewusstsein für andere Ursachen des Artensterbens, wie etwa Lichtverschmutzung oder Schottergärten, gewachsen sei. Am Agrarpaket der Bundesregierung gebe es jedoch noch Nachbesserungsbedarf, ebenso wie bei den geplanten „Strafen“ für die Überschreitung der Nitrat-Grenzwerte im Boden. Die EU-Kommission hat in problematischen Gebieten eine Reduktion der Düngung um 20 Prozent pro Acker gefordert.

Hier werde mit zweierlei Maß gemessen, so Kunz. Für Betriebe in „Hochburgen der Viehzucht“ wie Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, wo teilweise das Doppelte bis Dreifache des Nitrat-Grenzwerts von 50 Milligramm pro Liter im Grundwasser nachgewiesen werde, könnten nicht die gleichen Vorgaben gelten wie für kleine Betriebe im Landkreis, wo die Viehhaltung den kleinsten Teil der Landwirtschaft ausmache und die Werte nur minimal überschritten würden.

Andere Ursachen für Nitratbelastung

Zudem sollte man sich genau anschauen, woher die Nitratbelastung komme: So deute etwa in Kronau, einem der Gebiete mit zu hohen Nitratwerten im Landkreis, einiges darauf hin, dass diese auch durch Erdbewegungen bei Bauarbeiten bedingt seien. Auch undichte Abwasserleitungen könnten eine Ursache sein, hier seien die Kommunen in der Pflicht.

Kurzum: Die Landwirte wollen nicht als die Buh-Männer dastehen für Dinge, für die sie nicht allein verantwortlich sind. Das sieht auch Stephan Keinath aus Dettenheim-Rußheim so. Der 42-Jährige hat vor vier Jahren die Leitung eines Ackerbau-Betriebs von seinem Vater übernommen. „Die alleinige Schuld wird meist den Landwirten zugeordnet“, sagt Keinath. Dass etwa durch große Bauvorhaben auch Fläche und damit Lebensraum beispielsweise für Insekten verloren gehe, werde außer Acht gelassen. Für Keinath ist Bauer trotzdem ein Traumberuf: „Ich konnte mir nie etwas anderes vorstellen.“

Bewegung „Land schafft Verbindung“ will Lebensmittelhändler in die Pflicht nehmen

Auch Alexander Kern aus Bretten ist Landwirt aus Leidenschaft. Der 29-Jährige ist einer der Jungen, die Druck machen, die Politik zum Einlenken zwingen wollen. Er ist Sprecher die Bewegung „Land schafft Verbindung“ in Baden-Württemberg, die vor allem den Lebensmitteleinzelhandel in die Pflicht nehmen will. Kern ist sich sicher: „Es muss sich vor allen Dingen bei den Erzeugerpreisen was ändern. Wir wollen nicht auf staatliche Hilfe angewiesen sein.“

Der Kreisbauernverband Karlsruhe zählt derzeit 618 Mitglieder, davon rund ein Viertel passive. Er vertritt rund 450 Betriebe. Der Großteil sind Ackerbau-Betriebe, der kleinste Teil Milchvieh- und Schweinemastbetriebe. Die Mitgliederzahlen sind in den vergangenen Jahren zurückgegangen, wie der Kreisvorsitzende Werner Kunz berichtet. Vor zwölf Jahren habe man noch 750 Mitglieder gezählt. Viele Betriebe hätten Schwierigkeiten, junge Nachfolger zu finden.