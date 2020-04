Kurzschluss legt Heidelsheim, Helmsheim und Teile Bruchsals lahm

Anzeige

Zu einem großflächigen Stromausfall kam es am Mittwochnachmittag nach 16 Uhr großflächig im Stadtteil Heidelsheim, dem Stadtteil Helmsheim sowie in Teilen der Bruchsaler Südstadt.

Betroffen waren dort laut Stadtwerke die Gegend rund um Franz-Sigelstraße und Eichenweg. Einen Baggerbiss an einer Stromleitung schloss Geschäftsführer Armin Baumgärtner aus. Die Suche gestaltete sich schwierig: „Das ist dieses Mal nicht ganz trivial“, so Baumgärtner auf BNN-Anfrage.

Kurzschluss in Heidelsheim

Kurz vor 19 Uhr war die Südstadt dann wieder online. In Heidelsheim und Helmsheim konnten die Bewohner gegen 19.30 Uhr wieder mit Strom rechnen. Baumgärtner gab als Ursache einen „Erdschluss“ an, einen Kurzschluss zwischen Strom führenden Leiter und Erdreich in Heidelsheim.