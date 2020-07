Lager wächst im Rekordtempo: Ab August Vollbetrieb bei Penny in Kronau

Anzeige

Jürgen Machmeier spricht ruhig und sachlich. Beim Blick auf das Penny-Lager und das Verwaltungsgebäude an der L555 bei Kronau gerät der Geschäftsführer der Sandhausener Inwo Bau-GmbH jedoch ins Schwärmen. Er erinnert an die kurze Zeit von der „Umlegung des Gewerbegebiets“ im A5-Quartier inklusive der Änderung des Flächennutzungsplans und urteilt: „Dieses Tempo ist in Deutschland einmalig. Wir waren von Anfang an optimistisch und haben es schließlich trotz der Corona-Pandemie geschafft.“ Kronaus Bürgermeister Frank Burkhard und dessen Bauamtsleiter Roland Notheisen nicken zustimmend.

Nicht nur die Geschwindigkeit, mit der die Bauarbeiter das Depot in die Höhe und Breite sprießen ließen, ist beeindruckend, auch die Dimensionen des Gebäudes sind es. Auf 4,3 Hektar, einer Fläche von etwa sechs Fußballfeldern, werden künftig Waren in Trocken-, Kühl- und Tiefkühllagern aufbewahrt. Im Kronauer Gewerbegebiet können die Lkw an 155 Laderampen andocken.

Es war für uns eine gewaltige Herausforderung. Das ist das größte Projekt in unserer Firmengeschichte. Jürgen Machmeier, Geschäftsführer der Sandhausener Inwo Bau-GmbH

Jedes Jahr werden mehr als 60 Millionen Güter in die Regionen zwischen Bergstraße und Bodensee, Trier und Schwäbisch-Hall geliefert: Toilettenpapier und Knäckebrot, Kochtöpfe, Kopfsalat und Speiseeis zum Beispiel. Im A5-Quartier gibt es zudem auf 4.500 Quadratmetern Büros, Sozialräume und ein Schulungszentrum. Laut Rewe-Group, zu der die Penny-Märkte gehören, belaufen sich die Kosten auf insgesamt rund 100 Millionen Euro.

„Es war für uns eine gewaltige Herausforderung. Das ist das größte Projekt in unserer Firmengeschichte“, erklärt Bauunternehmer Machmeier, und Bürgermeister Burkard sagt anerkennend: „Das ist eine bärenstarke Leistung.“ So ähnlich hat das auch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) empfunden und das Gebäude mit dem Gold-Standard zertifiziert.

Die Kälteanlagen werden „ausschließlich mit dem natürlichen Kältemittel Ammoniak betrieben, auf dem Dach ist eine Fotovoltaik-Anlage montiert, und die Abwärme der Kühlanlagen wird für Warmwasser und Heizung genutzt“, teilt die Rewe-Group mit: „Zudem gibt es Anschlüsse für Elektro-Autos.“

Langfristige Zusammenarbeit mit Penny

Rathauschef Burkard war das Gewerbegebiet neben der Autobahn schon kurz nach seiner Wahl im Juli 2016 ein besonderes Anliegen. Bei zwei Bürgerversammlungen warb er für das Warenlager; im Juni vor drei Jahren sprach sich eine deutliche Mehrheit für den Bau aus. Im Februar 2019 haben schließlich die Arbeiten begonnen, Mitte August erwartet Unternehmer Machmeier Vollbetrieb im Westen der Lußhardtgemeinde.

Fertig ist das A5-Quartier dann aber immer noch nicht. Es gibt rund neun Hektar erschlossene Freifläche, und direkt an der Landesstraße baut das Deutsche Rote Kreuz demnächst eine Rettungswache. „Das Lager ist sehr notwendig für Kronau“, versichert Burkard ein weiteres Mal. Er erinnert an die 450 zusätzlichen Arbeitsplätze und betont: „Penny ist ein starker Partner, mit dem wir langfristig zusammenarbeiten möchten und werden.“

Klaus-Peter von Nethen, Leiter der Region Südwest des Discounters, zu der insgesamt 475 Märkte gehören, erklärte beim Spatenstich: „Ich freue mich, dass wir mit der Gemeinde und allen übrigen Verantwortlichen dieses ambitionierte Projekt realisieren konnten.“

Kundenfreundliche Öffnungszeiten und moderne Sortimente könne das Unternehmen nur bieten, wenn es über eine leistungsfähige Logistik verfüge. „Mit der parallelen Verlegung der Verwaltungszentrale legen wir den Grundstein für effektive Prozesse und eine erfolgreiche Zukunft“, so von Nethen weiter.

